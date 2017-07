Value For Boogie-Money

Die Boogie-Brüder sind los und haben ihr 20-jähriges Jubiläum in der Stadthalle Wattenscheid verbracht. Zugegeben, häufig wurde diese Location noch nicht von denkwürdigen Konzertabenden heimgesucht, doch PILEDRIVER hat dies geändert. Mit welch einer Spielfreude, mit wie viel Spaß in den Backen und mit welch einer Euphorie die STATUS QUO-Tribute-Band an diesem Abend ihren runden Geburtstag gefeiert hat, ist wirklich bemerkenswert. Für diejenigen, die leider im Oktober 2015 nicht mit von der Partie sein konnten, haben Peter Wagner und Co. ein üppiges Blu-ray-Bündel auf die Beine gestellt.



Und "The Boogie Brothers Live In Concert" hat es faustdick hinter den Ohren. Mit insgesamt 22 Stücken war der Abend mehr als ordentlich gefüllt. Es versteht sichvon selbst, dass ich in den kommenden Zeilen mein Hauptaugenmerk auf die visuelle Umsetzung des Abends lege. Denn diese fesselt mich von Durchgang zu Durchgang mehr. Die Band grinst sich einen ab, die Stadthalle tanzt, feiert, klatscht, applaudiert und singt lautstark mit – nicht nur für die Band selbst dürfte der 3. Oktober 2015 äußerst denkwürdig und geschichtsträchtig ausgefallen sein. In über 130 Minuten rocken die Boogie-Brüder, was das Zeug hält. Von 'Frantic Groove' bis 'Bye, Bye, Johnny', von 'Together' über 'Fat Rat Boogie' und 'The Wanderer' bis hin zu 'Rockin' All Over The World', bei dem Wattenscheid kein Halten mehr kennt und natürlich 'Caroline' ist von PILEDRIVER alles vertreten, was sich in der Setliste in zwei Dekaden einen Namen machen konnte.



Als Zusatzschmankerl auf der Blu-ray gibt es ein kleines Medley, zwei sehenswerte Videos und noch vieles mehr. Da das Ganze auch auf insgesamt zwei Audio-CDs im Auto gehört werden kann, entwickelt sich nicht nur das heimische Wohnzimmer in eine Boogie-Rock-Hölle, sondern darf auch unterwegs genossen werden. Richtig. "The Boogie Brothers Live In Concert" macht einfach von vorne bis hinten Spaß, ist eine absolute Herzensangelegenheit und hält mehr als es verspricht.