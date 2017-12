Klassiker von der Tanzfläche!

Obschon die Herren von PINK FLOYD die Mechanismen des Business' natürlich über die Jahre verinnerlicht und zu eigenen Gunsten genutzt hat, kann man der Band nicht vorwerfen, die eigenen Archive zugunsten einiger Zusatzdollars bis ins letzte Eck geschröpfft zu haben. David Gilmour und seine Mannen haben zwar auch einige (Live-)Compilations herausgegeben, doch im Vergleich zu vielen anderen Wegbereitern des traditionellen Hardrocks hat man es bei ausgewählten Veröffentlichungen belassen, die schließlich auch allesamt einen sehr speziellen Charakter hatten.



Eine dieser Zusammenstellungen ist das lediglich sechsteilige "A Collection Of Great Dance Songs" dessen selbstironischer Titel gleichzeitig auch ein Statement zur Situation der Band in Zeiten der Veröffentlichung war. Nachdem PINK FLOYD einen Albumhit nach dem anderen abgeliefert hatte und man rund um den Release von "The Wall" auch mal eine kreative Pause einlegen wollte, forderte die Plattenfirma neues Material, das die in sich nicht mehr ganz so harmonisch funktionierende Legende seinerzeit aber nicht zu liefern imstande war. Kurzerhand entschied man sich daher, eine Best-of herauszubringen, die selbstverständlich nur einen kleinen Abriss vergangener Erfolge beinhalten konnte, dabei aber nicht bloß die typische Handelsware berücksichtigen wollte. So gibt es unter anderem eine Alternativversion zum ultimativen Klassiker 'Another Brick In The Wall' zu hören, während die erfolgreiche Single 'Money' sogar noch einmal komplett neu aufgenommen wurde, weil das Label die Rechte am Song nicht mehr hielt. Und auch die komprimierte Form von 'Shine On You Crazy Diamond' ist ein exklusives Vergnügen, das hier erstveröffentlicht wurde und "A Collection Of Great Dance Songs" tatsächlich auch Reize zusprach, die eine stinknormale Compilation nicht liefern konnte.



Insofern ist es also nur konsequent, bei der Reihung der Vinyl-Re-Release auch dieses Album zu berücksichtigen, das ebenfalls als 180g-Remaster daherkommt und sich nicht nur für Sammler als unverzichtbares Geschenk entpuppt. Zwar sollte man naturgemäß zunächst nach den Studioalben greifen, doch diese eigentlich recht krude Quasi-Best-of gehört ganz klar ebenfalls in jede gut sortierte PINK FLOYD-Sammlung. Und da bietet sich die wirklich toll aufgemachte Neuauflage natürlich an!