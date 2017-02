Signs Of Life - Signs Of A Legend - Signs Of Pink Floyd

Alles Gute hat irgendwann einmal ein Ende. So auch in diesem Fall, denn mit "A Momentary Lapse Of Reason" geht auch diese üppige PINK FLOYD-Re-Release-Serie langsam ihrem Ende entgegen. Blicken wir kurz zurück, sehen wir, dass Roger Waters immer mehr die Fäden selbst in die Hand nahm und PINK FLOYD von Album zu Album eher einer One-Man-Show glich. Das soll keinen negativen Unterton haben, denn auch diese Alben sind einfach nur sensationell. "A Momentary Lapse Of Reason" selbst ist das erste Album nach Waters' Ausstieg 1985. Ginge man allein vom kreativen Aspekt aus, hätte man glauben können, dass "A Momentary Lapse Of Reason" in seiner Gesamtheit abflacht, doch dem war letzten Endes definitiv nicht so. Auch dieses Album hält die PINK FLOYD-Flagge in den Himmel und wird dem großen Namen durchaus gerecht. Mit einigen Gastmusikern haben Mason und Gilmour also ein Album an den Mann gebracht, dass im Nachhinein Fans versöhnlich stimmte und Kritiker, die im Vorfeld laut geworden sind, das Maul stopfte. Dass man wieder ein typisches PINK FLOYD-Album in den Händen hielt das obendrein mit einem fabelhaften Artwork erschien, war wohl der größte Glücksgriff.

Wie alle anderen Alben auch erscheint "A Momentary Lapse Of Reason" nun ebenfalls als üppiger, schmucker Re-Release im 180g-Vinyl-Format, remastertem Sound und toller Aufmachung. Machen wir uns nichts vor, so klingen das hitverdächtige 'Learning To Fly', das fast schon hardrockige 'One Slip', der Schmachtfetzen 'On The Turning Away' und der Düster-Abschluss 'Sorrow' einfach am Besten. "A Momentary Lapse Of Reason" wird aufgrund Water's Abwesenheit wohl nicht als das beliebteste Album in die Geschichte eingehen, doch bei genauerem Hinsehen und vor allem Hinhören ist das große Feuerwerk, dass Mason und Gilmour hier vom Stapel lassen, aller Ehren wert und hochwertig bis auf die Knochen. Nun findet diese musikalische Hochwertigkeit auch optisch und in puncto Aufmachung ihr passendes Pendant und fügt sich tadellos in die Reihe der weiteren PINK FLOYD-Wiederveröffentlichungen, die in den letzten Monaten an den Fan kamen und dessen Herz zum Hüpfen brachten.

Fassen wir zusammen: Eine Band wie PINK FLOYD, deren Alben im Vinyl-Format bisweilen nur schwierig erhältlich waren, hat Jahrhundertarbeit geleistet, die nun endlich gewürdigt wird. Jeder Fan hat sein spezielles Lieblingsalbum, Lieblingssong, Lieblingsmoment, doch in einem Punkt dürften sie sich sicher sein: Danke Warner Music für die grandiose Idee, sämtliche PINK FLOYD-Alben im Schallplattenformat erneut zu veröffentlichen.