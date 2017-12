Eine grandiose Neuauflage eines grandiosen Live-Doppeldeckers

Wie oft man tatsächlich die Umschreibung gebraucht, eine Band sei auf dem Zenit ihrer Karriere, lässt sich am Beispiel von PINK FLOYD immer wieder sehr gut ablesen. Wenn man all die Phasen seit dem Release von "The Wall" mal in Augenschein nimmt, wird man feststellen, dass die Briten diesen Punkt eigentlich als Dauerzustand eingerichtet haben, der auch zehnn Jahre später bei der Veröffentlichung von "A Momentary Lapse Of Reason" noch anhält - und dies kann man jetzt noch einmal aus direkter Nähe miterleben.



Im Rahmen der umfassenden Wiederveröffentlichungen des FLOYD'schen Backkatalogs ist nun auch die Live-Scheibe an der Reihe, die im Anschluss an besagtes Studiowerk entstanden ist. Aufgenommen an ganzen fünf Abenden im Nassau Coliseum in Long Island reflektiert die Platte alle Hits seiner Zeit wieder, darunter das viel beachtete 'Time', den zweiten Teil zu 'Another Brick In The Wall', gleich zu Beginn ein leicht zerstückeltes 'Shine On Your Crazy Diamond' und das nach wie vor einzigartige 'Wish You Were Here'. Allerdings ist es nicht in erster Linie die Songauswahl, die den geneigten Fan auch knapp 30 Jahre später noch zu Freudentränen rührt, sondern die damals noch unglaublich motivierte, leidenschaftliche Performance seitens der Musiker. Die Spielfreude ist greifbar, selbst die komplexeren Arrangements werden mit tollen Duellen gefeiert, und wenn das epische Finale sich anbahnt, ist die Band voll in ihrem Element und liefert eine der besten Darbietungen, die der progressive Sektor in all seiner Lebenszeit für die Nachwelt festgehalten.



Zum Re-Release muss man indes nicht viel sagen; beide Platten sind als 180g Heavyweight-Version schon verdammt edel, und auch die Aufmachung des Artworks verdient nicht anders als bei den zuvor veröffentlichten Neuauflagen großen Applaus. Lediglich die Tatsache, dass aus lizenzrechtlichen Gründen das ebenfalls im Original enthaltene 'Us And Them' fehlt, gilt es zu verschmerzen. Ansonsten ist "Delicate Sound Of Thunder" ein weiteres Vinyl, das man als PINK FLOYD-Liebhaber nicht verpassen sollte. Aber das schien eigentlich vorab schon klar.