Anfang? Neuanfang? Irgendwo hakt's hier.

"Arise From The Shadows" heißt das neue Album der griechischen Death-Thrasher namens PIRANHA, das 27 Jahre nach der letzten Veröffentlichung erscheint. Sprichwörtlich darf man den Albumtitel allerdings nicht nehmen, denn die acht aktuellen Tracks der 1987 gegründeten Formation klingen eher nach den ersten Gehversuchen einer frisch gegründeten Underground-Combo und keineswegs wie das markante Lebenszeichen, welches ein erfahrenes Quartett wieder ins Licht der Öffentlichkeit rücken soll. Ganz im Gegenteil: "Arise From The Shadows" mangelt es schlicht und ergreifend gravierend an Qualität.



Wenn schon beim eröffnenden 'Nuclear Disease' ein ziemlich abgegriffenes Riff in Dauerschleife läuft, das Schlagzeug gleichförmig vor sich drischt und vor allem der grunzende Gesang jegliches Charisma vermissen lässt, drängt sich schon zu Beginn der Eindruck eines musikalischen Offenbarungseides auf – auch, weil das Klanggewand des Achttrackers etwas aus der Zeit gefallen scheint; Schlagzeug und Gitarren fehlt es ziemlich an Durchschlagskraft. Es kommt zwar nicht ganz so schlimm, da die weiteren Songs doch noch ein Grundmaß an Abwechslung mitbringen, ein paar nette Gitarrenleads servieren und die Instrumentalfraktion aus dem langweiligen Schema des Openers ausbricht. Allerdings verfehlen sowohl die lahmen epischen Gesangseinlagen als auch diverse Versatzstücke aus dem Dark-Metal-Gruselkabinett ihren Zweck – das klingt einfach billig, ja Teilen fast nach Parodie. Nur bei 'Rotten Mind' und 'Reborn' werde ich aufgrund einiger atmosphärisch stimmigen Versatzstücke kurzzeitig hellhörig. Da unterm Strich aber auch in Sachen Songwriting noch mächtig Nachholbedarf besteht, bleibt mir jedoch leider keines der acht Stücke positiv in Erinnerung: kein Refrain, der so richtig zünden würde, keine Melodie, keine Soloeinlage, die vom Hocker hauen könnte.



Ich sage es ganz offen: Da "Arise From The Shadows" bei mir lief, ehe ich einen Blick in den Promozettel geworfen hatte, legte ich mir bereits die ersten Sätze für die Besprechung dieser engagierten, aber etwas glücklosen Newcomer zurecht, die gerade versuchen, den Demo-Status hinter sich zu lassen. Nie hätte ich angesichts der sehr rudimentären Qualitäten dieser Platte geahnt, dass es sich bei PIRANHA um eine Truppe mit über 30-jähriger Erfahrung handeln könnte! "Arise From The Shadows" ist vielleicht kein völliger Totalausfall, bietet aber nichts, was mich als aufgeschlossenen Metal-Fan in irgendeiner Form packen würde. Die-Hard-Fans der Band werden das vielleicht anders sehen, ebenso wie Thrasher der alten Schule, die keinen Wert auf eine ausgefeilte Produktion legen und ein Ohr angesichts der dürftigen Gesangsleistung zudrücken – das dürfte es aber mit potentiellen Käufern dieser Platte auch gewesen sein.