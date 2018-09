Rau und derbe - Punk Rock made in Sweden

Mal 'ne kurze Abreibung gefällig? Einfach mal mit rauen Punk-Songs die Frisuur durcheinander bringen? Dann ist das elfminütige Trainingsintervall, das die Schweden von PISSJAR auf ihrer neuen EP anbieten, womöglich genau der richtige Griff. "Apathy & Cheap Thrills" marschiert sehr stramm nach vorne, baut vorrangig auf Uptempo-Gerotze und verpasst dem Konsumenten dann auch noch einen feinen Hardcore-Arschtritt, der ein paar nette Hämatome verspricht.



Doch die Sache hat einen Haken, und das ist die Gleichförmigkeit, mit der die Jungs aus Stockholm hier zur Sache kommen. Zwar erwartet man auf einem solchen Release sicher keinen ausgesprochen abwechslungsreichen Output, aber hin und wieder dürfte PISSJAR auch gerne mal vom Tempo runterkommen und mit ein paar anständigen Breaks für eine frische Brise sorgen. Werden Fans der Materie sich daran stören? Nun, vermutlich nicht. Dennoch darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Intensitätskurve kurz vor Schluss wieder abbaut und die Luft bei einer quantitativ dickeren Veröffentlichung wahrscheinlich raus wäre.



Die acht Songs von "Apathy & Cheap Thrills" kommen aber so gerade über die Runden und versprechen kurzweiliges Hardcore-Punk-Enteertainment der typisch skandinavischen Machart - und das ist durchaus ein Attribut, auf das eine gute Band aus dem hohen Norden aufbauen kann.



Anspieltipps: Stress, No Will To Change