Starkes Livealbum aus dem Archiv der US-Amerikaner

Die Brüder Eric and David Pitagorsky und ihre PIT BROTHERS BAND sind hierzulande praktisch noch ein vollkommen unbeschriebenes Blatt, obwohl die Blues-Rocker bereits seit den späten Neunzigern ihr Unwesen in der amerikanisches Szene treiben und bereits zwei starke Studioplatten veröffentlicht haben. Nach länger Veröffentlichungsabstinenz folgt nun mit "Live At Arlene's Grocery" das erste Livealbum des Quartetts, das eigentlich nicht so neu ist, wie es vielleicht erst den Anschein macht. Immerhin wurden die sechs Tracks bereits im Jahr 2003 in Arlene’s Grocery in New York City aufgenommen, verschwanden anschließend aber für über 15 Jahre in den Archiven der Band.



Glücklicherweise haben sich die Brüder nun aber doch dazu entschlossen, diesen Mitschnitt endlich zu veröffentlichen, sonst wäre Blues-Liebhabern eine wirklich hörenswerte Scheibe entgangen. Immerhin grooven sich die beiden Brüder hier durch wunderschön entspannte Kompositionen, die sich für meine Ohren irgendwo zwischen THE GREATFUL DEAD und den ALLMANN BROTHERS einsortieren. Ganz besonders überzeugend präsentiert sich dabei David Pitagorsky, der nicht nur mit seinen Keyboard-Sounds immer wieder Akzente setzt, sondern gleichzeitig auch mit seiner rauchigen Stimme punkten kann. Gleichzeitig liefert Bruder Eric an der Gitarre eine astreine Performance ab und wechselt spielend zwischen packenden Gitarrensoli und funkigen Rhythmen, die vom tighten Bass- und Schlagzeug-Fundament nach vorne gepeitscht werden. Beim hohen Niveau der sechs Tracks fällt es dann auch schwer, einzelne Nummern herauszugreifen, auch wenn auffällt, dass der Vierer immer dann am interessantesten agiert, wenn Eric und David Platz für ausladende Improvisationen wie in 'Jazzy' eingeräumt wird. Und auch abseits des Songmaterials kann "Live At Arlene's Grocery" punkten, denn angesichts des Alters der Aufnahmen ist der Sound der Scheibe überraschend klar und druckvoll, weshalb sich dieser Konzertmitschnitt keinesfalls vor anderen Livealben verstecken muss.



Bleibt schlussendlich nur die Frage, warum die PIT BROTHERS BAND nicht auch hierzulande deutlich bekannter ist. Wer nämlich auf entspannten Blues mit ordentlicher Funk-Schlagseite steht, der kommt eigentlich nicht an den beiden US-Amerikanern vorbei!