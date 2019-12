Die nächste Brachialschlacht auf Champions-League-Level

Mit ein wenig Bedauern muss ich nach knappen 18 Minuten feststellen, dass die aktuellen Statements von PLAGUE THROAT schon ihr Ende finden. Die Band, die seit 2008 den indischen Underground unsicher macht und seither schon mit vielen international anerkannten Acts die Bühne geteilt hat, prügelt auf ihrer neuen EP nämlich so fulminant und tight, dass sich Liebhaber von DYING FETUS bis CANNIBAL CORPSE gar nicht lange zurücklehnen sollten, da die nächste wuchtige Nackenmassage hier nicht lange auf sich warten lässt.

PLAGUE THROAT macht vom ersten Augenblick an nicht den Anschein, als seien Gefangene überhaupt eine Option: Die neuen Stücke sind extrem brutal, sie sind technisch hervorragend umgesetzt, in ihrer allgemeinen Performance aber auch so zielsicher auf Konserve verewigt worden, dass man regelrecht staunen muss, auf welch professionellem Level sich diese seit Jahren wenig beachtete Truppe mittlerweile befindet. Alleine das Doppelstück 'The Epoche Of Catastrophe' liefert schon eine aufschlussreiche Dokumentation darüber, dass das Erbe der oben angeführten Kollegen auch über deren Bestehen hinaus bestens verwaltet wird. Aber auch Freunde von IMMOLATION und Co. dürfen sich darüber freuen, dass weitere Konkurrenz das Geschäft belebt; Kompositionen wie 'Portraying A Void' und 'Primitive Defence Mechanism' sprechen eine unverkennbare Sprache, die sich wiederum den wirklich starken Ergüssen der amerikanischen Brutalo-Kings problemlos anpasst.

Und genau deshalb ist es wirklich schade, dass "Evolutionary Impasse" lediglich EP-Format füllt. PLAGUE THROAT liefert hier einen brachialen Energieüberschuss auf handwerklich höchstem Niveau, den sich Gönner gepflegter Todesblei-Offensiven auf keinen Fall entgehen lassen sollten!