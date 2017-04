Technisch perfekt, inhaltlich etwas steril!

Technisch ausgefeilten Death Metal hatten sich die Musiker von PLAGUE THROAT bereits auf ihrer Debüt-EP "An Exordium To Contagion" auf die Fahne geschrieben, im Anschluss an das 2013er Werk aber erst mal wieder Stille einkehren lassen. Vier Jahre später folgt nun die erste Full-Length des Trios aus Indien, und wieder ist das spielerische Element ein entscheidendes im Kontext der Kompositionen, die "The Human Paradox" ins Angebot stellt - und nicht selten geht dabei die Seele der Songs verloren, weil der technische Aspekt ganz klar eine höhere Priorität genießt als der eigentliche Fluss der Arrangements.

Viele Passagen des neuen Albums wirken abgehackt und verkopft, auch wenn PLAGUE THROAT sich hier und dort ein paar richtig starke Riffs aus dem Ärmel schüttelt. Die Gitarrenarbeit ist exzellent, am Schlagzeug ist ebenfalls kein Nachwuchstrommler beschäftigt, und auch die Growls gehen mehr als in Ordnung und untermauern die Boshaftigkeit des PLAGUE THROAT-Sounds sehr deutlich. Doch die einzelnen Elemente kommen nicht immer flüssig zusammen und werden vom Spielvermögen der drei Herren oftmals derart überfrachtet, dass die eigentliche Idee der Songs nicht mehr klar zu filtern ist. Was den Drang zur Attacke betrifft oder auch nur die Option eines irrwitzigen Solos, geht bei PLAGUE THROAT zwar einiges. Aber das Rahmengeschehen kann auch nur dann wirken, wenn die Basis stimmt - und gerade beim Songwriting sind hier noch einige Defizite auszuhebeln, bevor endgültig auch Begeisterung einkehrt.

"The Human Paradox" ist bis zu einem gewissen Punkt ein gutes Album, dessen technischer Level gar herausragend ist. Angesichts der genannten Kritikpunkte fehlt aber jenes mitreißende Momentum, das die Euphorie zum musikalischen Potenzial und dem Inhalt der Scheibe gleichziehen lässt!

Anspieltipps: Dominion Breach, Conflict Resolution