Diese zwei Dänen fordern TOOL und OPETH heraus.

PLAINED ist ein Duo aus Dänemark, das wie so viele moderne Rockbands auf den Pfaden von TOOL wandelt. "Epidemic Of Mass Hysteria" ist PLAINEDs erste EP, die so wie ich das sehe nur digital erhältlich ist. Alle Lieder wurden zudem schon früher im Jahr nach in nach als Lyrik-Videos veröffentlicht. Darüber hinaus gibt die Band auf Facebook für Interessierte immer mal wieder Einblick in produktionstechnische Kniffe, die Metrik von Songpassagen und andere Gimmicks. Online-Präsenz wird also groß geschrieben im Hause PLAINED.

Was an der Band musikalisch betrachtet Laune macht, ist der Sound. Die verzerrten Gitarren kommen herrlich crunchy und crisp rüber, und das wuchtige und trotzdem organische Schlagzeug bildet eine groovende Einheit mit einen glasklar tönenden Bass. Die Jungs zocken auch komplexe Rhythmen mit einer könnenden Lockerheit - jawohl, das mach einfach Spaß!

Einen Minuspunkt gibt es allerdings für den Gesang. Die Bands, mit denen PLAINED sich hier messen möchte (OPETH, KARNIVOOL, SOEN, LEPROUS etc.), haben allesamt hervorragende Sänger in ihren Reihen. PLAINED versucht, sich hier mit einem harschen, metalcorigen Gesang abzusetzen. Der ist auch beileibe nicht schlecht, passt aber in meinem Ohr nicht so recht zur Musik, und ist eben auch an sich nicht so mein Ding. Ein zweiter kleiner Kritikpunkt ist, dass die Musik stellenweise ein wenig zusammengestückelt wirkt. Manchmal erscheint mir die Abfolge einzelner Passagen nicht logisch. Die beste Komposition ist für mich 'Erupted Material', dessen grooviges, etwas an OPETH erinnerndes Hauptriff echte Klasse hat, und um das herum man einen ziemlich coolen, weitestgehend schlüssigen Prog-Song gesponnen hat. Bei den anderen Nummern, insbesondere 'Chorus Line' ist aber trotz vieler cooler Stellen noch ein bisschen der Wurm drin.

Hier die vier Songs und deren Lyric-Videos: