Durchschnittliche Hausmannskost

Im Stoner Rock-Underground gibt es viele gute Bands, die trotz ansprechender musikalischer Qualität leider auch nie über diesen Status hinauskommen werden. Und dann gibt es wieder Kapellen, wo man bereits beim ersten Hören weiß, warum das so ist. Bei den Kölnern PLAINRIDE und ihrem zweiten Album ist es irgendetwas dazwischen. Ich habe "Life On Ares - Thrilling Tales From A Strange Planet" bei mehreren Gelegenheiten und in teilweise unterschiedlichen Stimmungslage eine Chance gegeben, mich zu überzeugen. Alle Beteiligten verstehen ihr Handwerk und es ist Stoner Rock was da aus den Boxen kommt. Aber es ist leider nichts dabei, was zumindest mal einen Aha-Effekt auslöst. Sagen wir es wie es ist, die Scheibe ist gerade mal ordentlich. Einzelnen Songs herauszupicken macht auch wenig Sinn, dafür bewegt sich alles auf dem gleichen durchschnittlichen Level.



Ich könnte mir auch vorstellen, dass PLAINRIDE live durchaus überzeugen kann. Denn es soll ja auch Bands geben, bei denen auf Konserve der Funke nicht überspringt, aber deren Konzerte einen mitreißen. Sollte es die Kölner irgendwann mal in meine Ecke verschlagen, was die Ulmer Gegend wäre, dann würde ich der Truppe gerne nochmal eine Chance geben.