Wenn das Chaos nicht mehr zu bändigen ist...

...dann kommt eine Band wie PLASMODIUM auf den Plan und breitet sich mit einer Unkonventionalität aus, die selbst im extremsten Crossover ihresgleichen sucht. Die Australier haben auf ihrem aktuellen Release grundsätzlich alles abgestreift, was standesgemäßes Songwriting beschreibt und in vier überlangen musikalischen Verwirrungen alles auf einen Haufen geschmissen, was auch nur ansatzweise extrem und befremdlich klingt.



Herausgekommen ist schließlich ein schwarzmetallischer Moloch, in dessen Mitte die miesesten Gestalten um Geltung kämpfen und mit allen erdenklichen Mitteln nach dem krassesten Effekt suchen. Das kann man genial finden. Man kann es aber auch sein lassen.



Die Entscheidung fällt wohl schon nach wenigen Sekunden, denn "Etheognosis" nimmt sich gar nicht viel Zeit, um das Chaos groß zu inszenieren, sondern geht direkt in die vollen. Wilde Instrumentalabfahrten, total wirre Lead-Gitarren, Rhythmus-Gehämmere in unbeschreiblichen Takten, hier und dort brachiales Geschrei, und wenn mal Platz ist, sollen sich auch noch einzelne sphärische Elemente in die Masse einbringen. Eine klare Linie gibt es nicht, einen Leitfaden fürs Songwriting sowieso nicht, und auch wenn die Australier ihren Ouput als entartete Brutalo-Kunst verkaufen möchte, die den rebellischen Gedanken des Black Metal beinhaltet, kann man irgendwann nicht mehr zustimmen und vor Begeisterung aufschreien, nur weil sich die Band so stark gegen jede Strömung stellt. Irgendwann ist nämlich jede Freakshow mal zu Ende und verbietet sich auch selbst, weil sie keiner Konzeption folgt und die Beliebigkeit als Spontanität anpreist. Und das ist hier der Fall.



PLASMODIUM mag für einen kurzen Augenblick spannend sein, doch dann gerät das neue Album schnell aus den Fugen und kann das Chaos nicht mehr bändigen - und genau in diesem Moment hat "Etheognosis" verloren!