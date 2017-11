Frecher als BLONDIE. Und womöglich auch besser...

Eine neue EP, die mehr Bonustracks beinhaltet als reguläres Material? Und dann hat man als Vinyl-Liebhaber auch noch das Nachsehen, weil die LP lediglich das eigentliche Material enthält, der CD-Käufer jedoch das vollständige Material bekommt? Verrückte Zeiten bei den Finnen von PLASTIC TONES. Denn "Wash Me With Love" ist einer der wenigen Fälle, bei denen man dazu raten muss, daen Plattenteller zu schonen und den Laser zum Einsatz zu bringen. Warum? Weil diese Band einfach eine ziemlich coole Nummer ist.



Die neuen Songs erinnern an das Material von THE CARS und BLONDIE und bieten einen sehr beschwingten Mix aus Indie Rock und Pop Punk, aufgestockt mit einigen wavigen Melodien und frechen Classic-Rock-Gitarren. In Windeseile inszeniert sie ein Retro-Feeling der besonderen Art und führt den Hörer in die Zeit zurück, als plastische Sounds in der Popmusik noch skeptisch betrachtet und die sterilen Begleiterscheinungen abgelehnt wurden. Und alleine die Atmosphäre, die durch diese strikte, klangliche Rückkehr erzeugt wird, ist schon riesig.



Doch die Band wäre nur halb so spannend, hätte sie in Frontdame Roto nicht ein echtes Energiebündel hinterm Mikro, welches einer Deborah Harry in nichts nachsteht, gelegentlich sogar noch etwas dreister und rotziger performt als ihr offenkundiges Vorbild. Die Sängerin grüßt aus einer anderen Zeit und verachtet die heutigen Hochglanzproduktionen, obschon ihre eigene Band ebenfalls eher der Popszene zugehörig ist. Aber PLASTIC TONES ist eben kein Plastik; die Finnen bringen die 2.0-Variante des New Waves in die Läden und klingen dabei so charmant und cool, dass man umgehend mehr hören möchte. Immerhin bietet die CD zu "Wash Me With Love" noch die vorangegangenen beiden Singles als Extra, doch irgendwie ist das Vergnügen immer noch viel zu schnell zu Ende - ein Zeichen dafür, dass die Band musikalisch alles richtig gemacht hat!



Anspieltipps: Ariel, Shaghai '69, Laundry March