Der Name der Scheibe ist Programm

"Unique" ist das mittlerweile dritte Album der Griechen POEM. Mit den beiden Vorgängern konnte die Progressive-Metal-Truppe vor allem in ihrem Heimatland bereits einige Lorbeeren einheimsen. So bezeichnete der griechische Metal Hammer das Debüt der Jungs als "bestes griechisches Debütalbum der 2000er Jahre und eines der zehn besten griechischen Metal-Alben aller Zeiten". Auch auf den Bühnen Europas konnte man sich während mehrerer Tourneen einen Namen machen. Unter anderem eröffnete POEM für OZZY OSBOURNE, AMORPHIS, PAIN OF SALVATION, PARADISE LOST, LEPROUS und viele andere. Auch in diesem Jahr werden wieder die Bühnen Europas unsicher gemacht, zwischen dem 24.02.2018 und dem 03.03.2018. Als Co-Headliner konnte DAMNATIONS DAY gewonnen werden.

Der Name der Scheibe ist offenbar Programm, denn POEM klingt tatsächlich sehr eigenständig. Die Songs verfügen über eine oftmals eigenwillige Rhythmik, die aber bereits beim ersten Durchgang gut ins Ohr geht. Die musikalischen Einflüsse sind auch vielfältig, da die Mitglieder allesamt einen unterschiedlichen Background haben und die Songs während gemeinsamer Jam-Sessions entstehen. Heutzutage fast schon ungewöhnlich für eine Prog-Combo ist auch, dass POEM ohne Keyboarder unterwegs ist. Das macht aber gar nichts, denn der Sound ist auch so sehr vielschichtig.

Dafür sind hauptsächlich die Gitarren zuständig, die zudem richtig fett aus den Boxen schallen. Schwere Riffs gibt es ebenso wie ambient-ähnliche Klänge, die meist im Hintergrund für Atmosphäre sorgen und einen absolut ebenbürtigen Ersatz für das Keyboard darstellen. Auch schnelle Soli sind natürlich vorhanden, allerdings setzt POEM diese wohldosiert ein, wodurch sie eine stärkere Wirkung entfalten. Häufig sind langsamere Passagen in die Songs eingebaut, die mir sehr gut gefallen, weil sie eine ganz besondere Stimmung erzeugen und dem Hörer sofort diverse Bilder in den Kopf projizieren.

Richtig gut finde ich Sänger Giorgos, der zudem die zweite Gitarre spielt. Er hat aggressiven und gefühlvolleren Gesang ebenso drauf wie Screams. Oft ist es sein facettenreicher Gesang, der die Songs auf ein neues Level bringt und ihnen das gewisse Etwas verleiht. Er könnte wohl ohne Probleme auch in einer Alternative-Band singen, denn er klingt bei weitem nicht so soft wie die meisten Prog-Sänger.

"Unique" - ein Titel, mit dem man außer dem namensgebenden Song auf der Scheibe auch den Bandsound von POEM absolut zutreffend umschreiben kann. Die Griechen haben ein starkes Drittwerk geschaffen, das vor allem durch Eigenständigkeit, einem charismatischem Sänger und mitreißende Songs überzeugen kann. Dabei kommen die Jungs sogar ohne Keyboarder aus. Die Scheibe bietet modernen Progressive Metal, der über offensichtliche Alternative-Einflüsse verfügt und weitaus weniger vertrackt ist, als die Musik vieler Genre-Kollegen. Auch längere Gitarrenfrickeleien gibt es nicht in jedem Track, dafür mehr langsamere und atmosphärische Passagen. Nicht selten lassen diese den Hörer die Welt um ihn herum vergessen. Insgesamt also eine rundum gelungene Scheibe, die sicher auch Live wunderbar funktioniert.