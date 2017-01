Death Metal aus einer erfrischenden Perspektive!

Wie vielschichtig so eine kleine EP doch sein kann, wie interessant sich die Spannungsfelder einer Platte wie "Pharmageddon" doch gestalten. Die Amis zelebrieren auf ihrem neuen Silberling die verschiedensten Abarten der extremen Kunst, grinden ordentlich voran, verschleppen ihre Grooves, spielen hier und dort mit Industrial-Fragmenten und bleiben sich trotz des großen klanglichen Wirrwarrs insoweit treu, dass sie ihre Experimente unter einen sehr homogenen Deckel packen, der genügend eigene Charakteristika aufweist, dass man die sechs Stücke unwiderruflich wieder mit dieser Band in Verbindung bringen kann.



Dabei ist das ziemlich ironisch gehaltene Werk gar nicht mal so komplex, dass man höhere Mathematik studiert haben müsste, um den Durchblick zu erhalten. Die Songs sind strikt arrangiert, meist temporeich gestaltet, in sich aber angenehm variabel, so dass die vereinzelt aufgeführten Attacken immer wieder auf einen klar strukturierten Unterbau zurückgreifen können, der mit herrlichen Grooves die Kontraste setzt. Lediglich das sphärische 'Welcome To Your Processed Life' fällt am Ende ein bisschen aus dem Rahmen, wahrt aber problemlos die hohe Qualität des gebotenen Materials. Von daher ist es eigentlich schade, dass man sich zum Karriereauftakt der Jungs mit schmalen sechs Songs begnügen muss. Denn adhoc hätte man sich direkt mal mehr Material von POINT-BLANK gewünscht!



Anspieltipps: Oxy Wolf, Welcome To Your Processed Life