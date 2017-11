Lasst die Spiele beginnen

MOTÖRHEAD hatte 'Ace Of Spades', SONIC SYNDICATE veröffentlichte 'Jack Of Diamonds' und POKERFACE hat anscheinend ein komplettes Konzeptalbum zu diesem Thema gemacht. Als Mensch, der hin und wieder gerne zu den Karten greift und sich einfach mal auf das Glück verlässt, weckte "Game On", das Zweitwerk der Russen, schon sehr viel Neugier. Anscheinend – und wie sollte es bei dem Bandnamen anders sein – widmen wir uns hier dem illustren Poker. Und bei Titeln wie 'Play Or Die', 'Black Jack', 'Straight Flush' oder auch 'Jackpot' bestätigt sich diese Vermutung auch recht schnell.



Musikalisch wuchtet POKERFACE irgendwo zwischen tödlichem Thrash Metal und mörderischem Todesblei: Die Riffs sind kraftvoll, die Drums treiben das Geschehen voran und die Aggressivität ist derweil auch nicht von schlechten Eltern. Doch die zweite Besonderheit – wenn man einmal das für dieses Genre etwas untypische Teilkonzept außer Acht lässt – liegt in der Frontröhre Lady Owl. Diese ist nicht nur etwas fürs Auge, meine Herren, sondern hat darüber hinaus auch ordentlich Feuer in ihren Stimmbändern. Durch ihre anfangs etwas gewöhnungsbedürftigen, aber von Durchgang zu Durchgang immer besser passenden Shouts, verleiht sie insbesondere 'The Bone Reaper', 'Cry.Pray.Die' und meinem heimlichen "Game On"-Liebling 'The Fatal Scythe' das nötige Feuer.



Natürlich fehlt es hier und dort noch ein wenig am Feinschliff und manche Passagen werden auch nicht konsequent durchgezogen, doch für ein Zweitwerk kann sich "Game On" definitiv hören lassen. Das Konzept gefällt, da es sich eben positiv aus der Masse hervorhebt, die Frontdame macht optisch und stimmlich eine ansprechende Figur und mit der auf "Game On" vorgetragenen Leistung kann man selbst mit 3 und 7 offsuite gegen ein augenscheinlich mächtiges Kings-Pair mithalten, wenn man im Flop ein wenig Glück hat.