On The Edge Of The Abyss

Symphonic Metal mit Sternchen

Was haben wir in den letzten Monaten und Jahren nicht alles über uns ergehen lassen müssen, wenn der Fokus auf symphonischen, pompösen Metal gelegt wurde? Von zehn Newcomern war oftmals nur einer wirklich tauglich, und statt sich in der Szene selbst zu verwirklichen und eigene Wege zu beschreiten, reicht der Blick vieler Bands scheinbar immer noch nur von Finnland bis in die Niederlande, wo die Rädelsführer des Genres inzwischen auch keine neuen Impulse mehr beisteuern können.

Angenehm ist daher eine Erscheinung wie POLYNOVE POLE, die ebenfalls der Female-Fronted-Sparte angehört, und mit doomigen Gitarren, herausragenden Melodien, unverbrauchten Arrangements und einer feinstens ausbalancierten Melange aus brachialen und monumentalen Sounds genau jene eigenständige Feinabstimmung bietet, die man andernorts so häufig vermisst. Die vier Songs ('Lights In The Fog' ist lediglich ein Interludium) der neuen EP stehen für Breitband-Epik und vor allem für eine richtig tolle Performance. Frontdame Marianna Laba ist eines der seltenen Ausnahmetalente, das noch die Sterne vom Himmel singt und Qualitäten zeigt, die man seinerzeit auch bei Tarja Turunen erkannt hatte. Und ihr Team besteht aus ausnahmslos fähigen Songwritern, die im Schnittfeld von alten PARADISE LOST-Klassikern und modernen EPICA-Noten einen Mix kreiert, mit dem die Labelsuche eigentlich nur noch Formsache bleiben sollte.

POLYNOVE POLE steht zuletzt für die aufstrebende Szene in der Ukraine, die mit "On The Edge Of The Abyss" ein weiteres lohnenswertes Kleinod in die große weite Metal-Welt entlässt und sich auch im symphonischen Bereich deutlicher positioniert. Auf Bandcamp gibt es die entsprechenden Kostproben, die man als Freund des Metiers keinesfalls übersehen darf!

Anspieltipps: Cain's Children, On The Edge Of The Abyss