Essentielle und empfehlswerte Diskographie-Aufarbeitung!

Da es in diesem Jahr das 50. Bandjubiläum der unvergleichbaren Engländer LED ZEPPELIN zu feiern gäbe, ist es geradezu logisch, dass die Anzahl an Re-Releases in den letzten Monaten stetig zugenommen hat. Neben diversen Neuauflagen der musikhistorisch ausnahmslos essentiellen Tonträger der britischen Legende erscheinen selbstredend auch mehrere, dem Anlass gebührende Bücher. Eines davon trägt in der deutschen Ausgabe den Titel "Musik und Mythos" und wurde vom renommierten kanadischen Musik-Journalisten Martin Popoff verfasst.

Die englische Original-Ausgabe mit dem wesentlich zutreffenderen Titel "All The Albums, All The Songs" konnte bereits im letzten Oktober für überaus positives Feedback sorgen. Schließlich hat der Kanadier einmal mehr genau das getan, wofür man seine Arbeit seit langen Jahren schätzt. Zuletzt hat er sich dem Thema LED ZEPPELIN mit der für ihn typischen, überaus akribischen Herangehensweise angenähert und das Werk und Wirken der Herren Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones und John Bonham gewissermaßen seziert. Das Ergebnis ist ein wirklich herausragendes Exponat der Kategorie "Rockmusik-Buch" geworden, denn Popoff hat nicht nur sämtliche Alben in chronologischer Reihenfolge bis ins kleinste Detail aufgearbeitet und zu einem großen Teil sogar versucht, deren stilistische Ausführung von Grund auf zu analysieren, er geht sogar noch einen Schritt weiter: Im Stile der in der Branche gängigen "Track-By-Track"-Vorstellung nahm sich Martin Popoff aller 81, innerhalb von nur 12 Jahren komponierter und aufgenommener Songs an und zerpflückte diese förmlich in ihre Einzelbestandteile.

Dadurch erhält man beim Lesen neben einem Einblick in die jeweilige Entstehungsgeschichte sowie einen guten Überblick über die Entwicklung von technischen Produktionsfeinheiten der Kultmusiker. Die Kunst, der Leserschaft nicht permanent seine persönliche Meinung zum jeweiligen Song bzw. Thema aufzudrängen, spricht ebenso für die Kompetenz des Autors wie seine Gabe, musiktheoretische Inhalte auch für Nicht-Musiker verständlich, interessant und lesenswert zu gestalten. Zudem sei angemerkt, dass durch den akribisch exakten, mitunter aber auch fordernden Schreibstil von Martin Popoff ab der ersten Seite der Drang beim Leser entsteht, sich das jeweilige Album, respektive den entsprechenden Song, zeitgleich anzuhören. Mehr kann man als Autor eines Musikbuches wohl wirklich nicht erreichen!

Als LED ZEPPELIN-Fan wird man dieses Buch auf Anhieb ins (Fan-)Herz schließen und bald darauf im Tabernakel des heimischen Archivs lagern. Doch auch der Band an sich nicht im Übermaß huldigende Zeitgenossen sollten sich "Musik und Mythos" zu Gemüte führen. Viel mehr an Information zur Musik von LED ZEPPELIN als auf diesen reichlich bebilderten 256 Seiten findet man nämlich nur selten!