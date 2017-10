POPPERKLOPPER klingt immer noch genauso wie POPPERKLOPPER

Bald ist die dritte Dekade erreicht, doch Ermüdungserscheinung sind bei POPPERKLOPPER auch zwei Jahre vor den Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bandjubiläum nicht zu spüren. Die Jungs haben sich zwar zuletzt etwas viel Zeit gelassen, um die Ideen für das neue Album auszuarbeiten, haben dafür aber wieder mächtig viel Wut im Bauch und präentieren auf "Wolle was komme" eine ordentliche Energieleistung, die sich vor allem in kritischen Songs wie 'Fairtrade, Fairkauft, Fairarscht' und 'Wem gehört die Stadt' sofort widerspiegelt.



"Wolle was komme" mag keine großen Überraschungen bereithalten, doch das insgesamt nun achte Studioalbum bietet immer noch unverfälschten Deutschpunk mit klarem Hang zur 77er-UK-Welle wie man ihn von POPPERKLOPPER schon seit 1989 mit voller Überzeugung geboten bekommt. In 'Alcoholidays' darf Dirk Jora mit ins Mikro brüllen und beschert der Band damit eine der wenigen Partyhymnen, die mit 'Checkin Out' prompt noch eine sehr melodische Ergänzung erfährt. Ansonsten ist POPPERKLOPPER nämlich auch im gesetzten Alter extrem gesellschaftskritisch unterwegs, verteufelt Institutionen wie die Kirche und hat es einmal mehr auf den Kapitalismus abgesehen.



Nix Neues also? Nein, eigentlich wirklich nicht. Aber muss es im Falle dieser sympathischen Punks überhaupt sein? Ist man nicht viel zufriedener, wenn die Band ein paar schicke Ohrwürmer ins Rennen schickt und ihre Tradition weiter belebt? Ja, absolut, denn mindestens zwei Drittel der Songs kann man sofort begleiten, die Platte hat darüber hinaus eine Menge Pfiff und schließlich ausreichend Hummeln im Hintern, um auch abseits der Szene Anklang zu finden. "Wolle was komme" ist POPPERKLOPPER pur - und das ist verdammt noch mal auch gut so!



Anspieltipps: Checkin Out, Wem gehört die Stadt, Schiff voller Narren