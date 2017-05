Straight to hell!

Was ist denn da gerade in Beglein los? Der Underground floriert derzeit fast schon so stark wie in Teilen Südamerikas, und immer neue extreme Acts werden an die Oberfläche gespült, die sich nicht einfach so ignorieren lassen. POSSESSION gehört zu dieser Spezies und verdient für den aktuellen Output höchsten Respekt von der Black-Thrash-Gemeinde, denn fieser, gemeiner und auch sarkastischer kann man diesen Stoff kaum auf Konserve bringen, wie es diese Jungs auf "Exorkizein" getan haben.

Sieht man mal davon ab, dass die Besessenen sich nicht gerade den einfallsreichsten Namen ausgesucht haben, muss man ihnen zugestehen, selbst im verrohten Segment noch einige neue Ideen anbringen zu können. Die Vermischung von dreckigen Grooves und bösartiger Raserei ist zwar hinlänglich bekannt, doch die Konsequenz, mit der die Belgier in den sieben Tracks des neuen Werkes den Exorzismus musikalisch aufbereiten, ist schon nennenswert, zumal die Art und Weise, wie hier Tempowechsel vorgenommen werden, nicht gerade typischer Konsensstoff ist.

Ein weiterer Aspekt, der nicht unbeachtet bleiben darf, ist jener, dass POSSESSION auf der kompletten Distanz dieses hohe Niveau wahrt. Die Band feiert nicht nur den neuesten Output, sondern auch das Vermächtnis einer ganzen Szene, indem sie einen Querschnitt durch die Exzesse von CARPATHIAN FOREST bis DARKTRHONE neu aufbereitet. Mit 'Sacerdotium', 'Beast Of Prey' und 'Take The Oath' (gleichzeitig die Anspieltipps) hat man zudem genügend Hochkaräter am Start, die auch diesen hochtrabenden Vergleich rechtfertigen. Summa summarum ist "Exorkizein" ein heimlicher Hit - und eines jener Exemplare, die der Old-School-Verfechter auf keinen Fall verpassen darf. Auch nicht vor dem Vorwand, dass die CD- und LP-Editionen streng limitiert sind. Denn dafür ist dieser Stoff einfach zu geil!