Eine Brieffreundschaft mit Lovecraft?

Dieses Album zu durchschauen, ist nicht gerade die leichteste Aufgabe, mit der man in den Tag starten kann. Eine Band, die spürbar von Lovecraft inspiriert ist, seine Thesen und Themen aufgreift, am Ende aber eher ein harmoniebedürftiges Post-Rock-Outfit mit Hang zu avantgardistischen Ideen ist, erlebt man eben nicht alle Tage. Und POSTCARDS FROM ARKHAM sind ja auch nicht jeden Tag in der Post, insofern darf man gerne auch mal etwas verwirrt sein.



Dabei ist "Manta" gar nicht darauf angelegt, den Zuhörer in die Irre zu führen; die Tschechen verstehen das Album eher als musikalische Gedankenreise, die zumeist introvertiert und minimalistisch klingt, jederzeit mit jazzigen Klangexperimenten kokettiert, schlussendlich aber auch stets die Ruhe bewahrt und sich auch in den vertrackten Passagen nicht aus dem Konzept bringen lässt. Auch wenn hier und dort mal eine kleine Eruption eingefügt wird und sich die Band zumindest in Teilen mit Idealen auseinandersetzt, die ihrem selbst benannten Hang zum Post Black Metal gerecht werden, ist "Manta" viel zu harmonisch, um in diese Ecke abzudriften. Selbst im abschließenden 'Her Cosmic Song', bei dem die Band noch einmal ordentlich Ballast abwirft und sich ausnahmsweise doch mal den harscheren Tönen hingibt, kommt es nicht zum überbordend impulsiven Ausbruch. POSTCARDS FROM ARKHAM ist sehr um Kontrolle bemüht, manchmal vielleicht auch eine Spur zu kopflastig, aber doch kunstfertig genug, selbst die vermeintlich trägeren Passagen passend ins Gesamtkonzept einzubauen. Dieses Album erfordert einiges an Zeit und Geduld, entlohnt aber letztlich doch mit einem angenehm eigensinnigen, innovativen Sound.



Anspieltipps: Her Cosmic Song, Thoughts Like Silver Bullets