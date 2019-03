Mehr über Pound (US)

Instrumentaler Math-Grind ohne Punkt und Komma

Sollten die Jungs von POUND jemals in unseren Breitengraden die Bühnen stürmen, würde ich interessehalber alleine deswegen schon gerne vor Ort sein, um mitzubekommen, wie das Duo aus Seattle die Songs des gleichnamigen Debüts ansagen. Allerdings sollte dies dann auch die einzige Gaudi sein, für die sich das Zweigespann hergibt, denn musikalisch ist POUND eher verbissen, manchmal aber auch verkrampft unterwegs - und das nicht nur wegen des mathematischen Hintergrunds, der den acht neuen Kompositionen zugrundeliegt. Auch rein stimmungstechnisch ist nicht alles im Lot, weil die technischen Spielereien bei den Herren von der Westküste den größten Stellenwert haben, Feeling undd Drive indes aber nur untergeordnet mit Prioritäten versehen werden.



"Pound" ist ein instrumentales Math-Grind-Werk, und alleine dieser Umstand weckt natürlich Vorstellungen, die den neuen Silberling eher in die Special-Interest-Ecke drängen. Und genau dort gehört die Platte am Ende auch hin, weil das wechselhafte Geschepper bzw. die verfrickelten Arrangements eher anstrengend als fordernd sind und man wohl wirklich auch nur dann Zugang bekommt, wenn man sich auf den wenig packenden Groove der Jungs einlassen kann - und genau das ist irgendwie schon ein fast zu großes Hindernis.

Wo THE DILLINGER ESCAPE PLAN und MESHUGGAH zumindest noch mit wuchtigen Sounds und dicken Riffs ernten können, ist bei POUND irgendwie zu viel Luft raus, und das beileibe nicht nur deshalb, weil die Band ohne Geang arbeitet. Die Musiker wirbeln, vor allem im Rhythmusbereich wird dabei eine Menge erprobt, aber die Resultate sind irgendwann dann doch eher Mathematik als Musik. An diesem Umstand scheitert das Projekt "Pound" dann auch vorerst.

Wer technischen Stoff mag, kann gerne mal bei Bandcamp reinschnuppern, wo die Platte als Stream im Angebot steht. Man muss sich aber darauf gefasst machen, irgendwann gelangweilt zu resignieren!