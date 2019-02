Starkes Album bekannter Namen.

Hält man sich nur einmal die Namen der drei hier gemeinsam musizierenden Bandmitglieder vor Augen (- das Schlagzeug wurde von einem Session-Drummer eingespielt -) und betrachtet dabei, bei welchen Combos die Herren sonst in Lohn und Brot stehen, könnte man unweigerlich zu der Annahme kommen, dass es sich bei POUNDER um eine weitere Death-Metal-Band handeln könnte. Aber weit gefehlt, liebe Leser! Matt Harvey (GRUESOME), Alejandro Corredor (NAUSEA) und Tom Draper (CARCASS) frönen auf ihrem Debütalbum "Uncivilized" frisch und frei ihrer großen Leidenschaft: dem klassischen, traditionellen Heavy Metal.

Vor allem die NWOBHM scheint es dem Dreigestirn nach ihrer letztjährig erschienenen "Faster Than Fire"-EP besonders angetan zu haben, wie der Titelsong 'Uncivilized' bereits eindrucksvoll belegt. Bei den acht hier vorliegenden Songs, wie beispielsweise beim starken Opener 'Fuck Off And Die' oder 'Red Hot Leather', geht es meist sehr schnell zur Sache. Auf der anderen Seite überrascht POUNDER dann wieder mit der großartigen Halbballade 'Long Time To Love' und einer waschechten Gänsehaut-Ballade in Form von 'Answer The Call'. Wer von euch schon immer einmal wissen wollte, wie sich die Shooting-Stars von NIGHT DEMON mit einem zweiten Gitarristen anhören könnten, dem empfehle ich das hymnenhafte 'We Want The Night', das tatsächlich aus der Feder des Nachtdämonen stammen könnte. Apropos Gitarren, was die beiden Gitarristen hier an Breaks, Riffs und doppelläufigen Gitarrensolos abliefern, ist schon allererste Sahne und weiß restlos zu begeistern!

Wer unbedingt ein Haar in der Suppe sucht, könnte eventuell den etwas gewöhnungsbedürftigen Gesang von Fronter Harvey heranziehen, der mir persönlich aber sehr gut gefällt und gut zur Musik passt. Deshalb mein Vorschlag zur Güte: Geht auf YouTube und verschafft euch selbst mittels des tollen Audio-Videos zu "Uncivilized" einen Höreindruck dieses verdammt starken Heavy-Metal-Albums.