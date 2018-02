DESASTER meets JUDAS PRIEST

POWER FROM HELL treibt bereits seit 17 Jahren sein Unwesen im brasilianischen Underground und jetzt startet das Trio mit der EP "Blood'n'Spikes" einen Angriff auf Europa.



Der Blick aufs Cover lässt hier rohen Underground Black Metal vermuten. Allerdings zeigt bereits der Opener 'Hell's Gang Bang', dass man mit der Vermutung nur teilweise recht hat, denn POWER FROM HELL liefert eine Mischung aus Black, Thrash und Heavy Metal. In besagtem 'Hell's Gang Bang' hat sich das Trio von einer bekannten deutschen Band inspirieren lassen, erinnert mich das Haupt-Riff doch immer wieder an 'Bombenhagel' von SODOM. Hier wird Black Thrash Metal mit geilen Heavy Solos garniert. Quasi DESASTER meets JUDAS PRIEST. Apropos JUDAS PRIEST: Auf 'Blood'n'Spikes' covern die Brasilianer die britischen Metalgötter mit ihrer Version von 'Freewheel Burning', das sich prima ins Gesamtbild der Platte einfügt. Die Songs machen Spass und bekommen durch den räudigen Sound einen gewissen Charme, wobei ich mir persönlich eine etwas bessere Produktion durchaus wünschen würde.



'Blood'n'Spikes' ist trotzdem ein ordentliches Werk der Brasilianer. Ob es für den Durchbruch in Europa reichen wird, kann man allerdings doch bezweifeln. Wer auf Black Thrash Metal mit Charme steht, darf hier allerdings gerne mal ein Ohr riskieren.