Something Old, Something New . . Something F**king LIVE!!! From Europe (EP)

Gelungener Appetizer

Um den Fans die Wartezeit auf das bislang zwar noch nicht exakt terminierte, auf jeden Fall aber bereits in Arbeit befindliche nächste Studioalbum zu verkürzen, kredenzt der Pennsylvania-Fünfer diese EP.



Wie es der Titel bereits verrät, bekommen wir aber keineswegs ausschließlich bekanntes Material zu hören, sondern dazu noch Live-Mitschnitte und mit dem Opener 'Brace For Impact' auch einen brandneuen Song. Sollte der als Maßstab für den kommenden Dreher dienen, darf man auf ein fettes, kraftstrotzendes Teil hoffen. In der Machart von US-Power-Metal-Ikonen wie VICIOUS RUMORS angelegt, geht die Truppe dabei nämlich mit Vollgas zur Sache, weiß mit satten Riffs, einem einprägsamen Refrain und purer Power zu beeindrucken.



In besagter Gangart fühlt sich POWER THEORY ohnehin pudelwohl, nachzuhören auch in den neu aufgenommenen, ursprünglich vom 2012er Album "An Axe To Grind" stammenden Tracks 'Axe To Grind' und 'Colossus'. Mit den beiden, bei einem Abstecher bei uns in Europa aufgenommenen, die Atmosphäre der Gigs gut eingefangenen, soundtechnisch leider aber ein wenig dumpf geratenen Tracks 'Dark Eagle' und 'The Truth Shall Set You Free' (die beide vom letzten Studioalbum "Driven By Fear" stammen) endet dieser Appetizer leider nach nur knapp mehr als 20 Minuten wieder.



Mehr war aber wohl nicht geplant und außerdem ist der Band damit eines auf jeden Fall gelungen: Das Verlangen nach MEHR von POWER THEORY zu steigern!