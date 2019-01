Diese Scheibe wird polarisieren!

Für Anhänger der New Wave of British Heavy Metal gibt es zu Beginn des neuen Jahres gleich mal neues Futter aus deutschen Landen. Die Bielefelder POWERGAME haben nach dem 2015 selbst produzierten Debüt "Beast On The Attack" inzwischen beim Berliner Label Iron Shield Records unterschrieben und präsentieren uns ihr neustes Werk "Masquerade".

Musikalisch macht die Band dabei so ziemlich alles richtig und entführt den Hörer in eine Zeit, in der Bands wie TYGERS OF PAN TANG, SAMSON, TANK, RAVEN, HOLOCAUST, ANGEL WITCH, DEMON und auch IRON MAIDEN das Genre der NWoBHM für sich definierten. Eben jene Kapellen zählen zu den Haupteinflüssen von POWERGAME. Gerade die Eisernen Jungfrauen scheinen beim Songwriting eine Hauptinspirationsquelle gewesen zu sein, wie man an dem immer wiederkehrenden Einsatz von Twingitarren und insbesondere auch im coolen Instrumentaltrack 'The Chase Of The Falcon' heraushören kann. Aber es wäre falsch, das Quartett deswegen in die Copycat-Schublade zu stecken. Der Sound der NWoBHM lebt von gewissen Trademarks. POWERGAME ist es prinzipiell ziemlich gut gelungen, den besonderen Spirit dieses Genres zu verinnerlichen und mit dem gewissen Old-School-Feeling und einer ausreichenden Portion Eigenständigkeit ins Hier und Jetzt zu transportieren.

Allerdings darf der Gesang von Matthias Weiner, der neben der Gitarre auch den Platz hinter dem Mikro eingenommen hat, nicht unerwähnt bleiben. Mehr als eine durchschnittliche Leistung möchte und kann ich ihm hier nicht attestieren, Ist die Darbietung bei den härteren Nummern noch ganz ordentlich, klingt er gerade in ruhigeren Passagen ziemlich dünn und gewöhnungsbedürftig.

"Masquerade" wird gerade aufgrund der Gesangsleistung definitiv polarisieren. Auch ich bin ein bisschen hin und hergerissen, bin ich doch eher ein Mensch, für den nicht immer alles perfekt klingen muss. Persönlich ist mir das Gesamtpaket oft wichtiger. POWERGAME punktet ja ohnehin mit unbändiger Energie und Spielfreude. Die ziemlich rotzige Interpretation des SCORPIONS-Klassikers 'Blackout' passt da sehr gut ins Gesamtbild, trotzdem kann ich eben keine uneingeschränkte Kaufempfehlung aussprechen. Aber es lohnt sich definitiv, die Bielefelder Truppe anzuchecken und ihr eine faire Chance zu geben.

Anspieltipps: Legion Of The Dead; The Chase Of The Falcon; Baptized In Fire And Steel