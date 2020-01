Zwei gelungene Songs!

Das Berliner Quintett PRAISE THE PLAGUE ist äußerst produktiv. 2018 erschien - ein Jahr nach Gründung der Band - bereits das erste Album "Antagonist", dieses Jahr folgte die "Antagonist II"-EP. Es gibt zwei neue Songs auf die Ohren, die es sich inmitten von Black Metal, Sludge und Doom gemütlich machen. Wer Bands wie DOWNFALL OF GAIA oder DRAGGED INTO SUNLIGHT (mit großen Unterschieden bei den Vocals) mag, könnte auch hier glücklich werden. So besitzt der zweite Track 'Woe' nicht nur den selben Namen wie die DOWNFALL OF GAIA-Nummer vom Album "Atrophy", sondern es geht auch musikalisch in ähnliche Gefilde. PRAISE THE PLAGUE könnte gewissermaßen als die böse Schwester besagter Band durchgehen, denn die Berliner verarbeiten zwar ebenfalls düstere Zutaten, tun dies aber ähnlich wirkungsvoll.

Natürlich kommt die Musik auf "Antagonist II" auch ohne Vergleiche aus. Hervorheben möchte ich da den Gesang, der in sämtlichen Registern gut rüberkommt und das Feeling im Alleingang von Death-Doom zu Post-Metal verschieben kann. Auch rhythmisch gibt es bei 'Torment' und 'Woe' immer wieder interessante Momente, die die 14 Minuten in Windeseile vorbeiziehen lassen. Beide Songs sind mehr als solide und sollten vielen Fans in der Schnittmenge von Sludge und Black Metal gefallen. Ob das Rezept von PRAISE THE PLAGUE Potenzial für Weiterentwicklung und die volle Spieldauer hat, wird dann hoffentlich der nächste Output zeigen.