Gefälliger, unspektakulärer Southern Rock.

PREACHER STONE heißt eine Band aus Charlotte, North Carolina. Mit "Remedy" haben sie nach meinem Verständnis ihr viertes Album auf den Markt gebracht, wobei mir nicht ganz klar ist, ob auf der Homepage wirklich alle Releases aufgezählt wurden. Manches ist dort etwas konfus. Aber egal, es soll um die Musik gehen. In einem schlichten Digi, ohne Booklet (und ohne allzu schönem Artwork) kommt das Album der sechs Südstaatler daher.



Musikalisch erinnert die Truppe am ehesten an die neueren Scheiben von LYNYRD SKYNYRD, freilich ohne deren Klasse zu erreichen. Dazu werden ein paar modernere Impulse eingefügt, so dass auch BLACK STONE CHERRY, NICKELBACK oder CREED mal durchschimmern.



Die mehrstimmigen Vocals in den Refrains sind schön, Sänger Ronnie Riddle hat eine angenehme Stimme, der aber das Alleinstellungsmerkmal deutlich abgeht.



Ansonsten ist hier musikalisch alles gut gemacht, aber es fehlen die herausragenden Tracks und manchmal auch der letzte Punch, um die Scheibe aus dem Veröffentlichungsbrei herausstechen zu lassen. Die verhaltenen Klavier-/Hammondeinsätze sind klasse ('Lazarus'), hätten aber deutlich mehr ausgekostet werden können.



Für Genre-Afficionados gibt es hier gute Hausmannskost, aber für mich ist das einfach von allem etwas zu wenig. Ordentlich, aber nicht mitreißend. Vielleicht wäre etwas mehr Hilfe beim Songwriting oder ein externer Produzent (hier war Gitarrist Marty Hill für alles verantwortlich) eine Option, um das nächste Qualitätslevel zu erklimmen.



Anspieltips: Lazarus, Living The Dream, Country Comes To Town.