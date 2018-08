Wegträumen 2.0

Eine Ode an die Depression und die Art und Weise, wie sich der Mensch selbst sabotiert und schließlich auch belügt - darauf richteten die Musiker von PREOCCUPATIONS beim letzten Studiotermin einen besonderen Fokus, denn genau das sollte "New Material" am Ende darstellen. Der seltsam betitelte neue Silberling der populären Indie-Kapelle lässt aber dennoch ab und zu einen Hinweis darauf erkennen, dass die Band immer noch von einer größeren Unsicherheit betroffen ist. Die zweifelhaften Gehversuche unter dem Banner von VIET CONG wirken immer noch nach, und statt sich erneut dem Risiko und vor allem der Kritik auszusetzen, bevorzugt die Band diesmal lieber einen Titel, der keinen Raum für polarisierende Meinungen zulässt. Nicht der verkehrteste Entschluss ...



Musikalisch indes ist bei PREOCCUPATIONS nahezu alles wie gehabt, wenngleich die wavigen Passagen diesmal etwas stärker vertreten sind und die acht Songs an sich noch einmal einen ganzen Zacken melodischer gestaltet wurden. Die Symbiose aus verträumten, melancholischen Stimmungen und einprägsamer, düsterer Rockmusik ist auch diesmal wieder prima gelungen, wird aber noch kompakter arrangiert als auf dem selbst betitelten letzten Album. Und dennoch schafft PREOCCUPATIONS Räume für Introvertiertes, kann den Minimalismus für einen Augenblick leben, ohne die voll und ganz homogene Ausrichtung des Albums kurzzeitig zu gefährden. Alles ist wunderbar im Fluss, von den elektronischen Ingredienzien bishin zu den Gothic-affinen Traummalereien, und auch wenn der Post-Punk-Anteil viel stärker variiert als noch zuletzt: Die Band hat ihren Weg gefunden und bewegt sich darauf vollkommen sicher. Vielleicht ist es mittlerweile schon mehr Mainstream als Independent-Terrain. Aber wen stört das bei der Klasse des Outputs?



Anspieeltipps: Decompose, Antidote, Compliance