Der Stolz des Melodic Rock

Als ich vor vier Jahren, im Herbst 2012, die Rezension zu "Immortal" von PRIDE OF LIONS schrieb, war das eine recht nüchterne Angelegenheit. 8.5 Punkte für ein Genrehighlight, das ich zwar sehr gut fand, mich aber nicht in totale Ekstase versetzt hatte. Die kam erst, als ich das Album an sonnigen Frühjahrstagen des Folgejahres erneut auflegte und sich auf Dauer die Erkenntnis festsetzte, hier eines der besten und nachhaltigsten Melodic-Rock-Alben der vergangenen zehn Jahre zu hören. So sehr hatte sich zuletzt "Higher" von HAREM SCAREM aus dem Jahr 2003 in mein Ohr gebohrt. Ein glatter Punkt mehr wäre heute die logische Konsequenz daraus.



Entsprechend ändert sich natürlich auch die Erwartungshaltung, mit der ich an kalten Wintertagen an das neue Werk "Fearless" herangehe. Doch bei Vollprofis wie Jim Peterik und Toby Hitchcock muss man sich da natürlich überhaupt keine Sorgen machen. Auf den ersten Spin erscheint "Fearless" vielleicht etwas sanfter und plüschiger als sein Vorgänger, doch wenn man nach nur einem halben Dutzend Durchläufen gleich nach dem Wachwerden, ein Großteil des Albums vor sich hinsummt, ist das ein klares Zeichen für die Klasse der Löwen.



Natürlich bewegt man sich nicht - wie beim flotten 'Rising Up' gesungen - ins große Unbekannte, denn als Fan bekommt man exakt das, was man von PRIDE OF LIONS erwarten kann. Da gibt es die nach vorne gehenden Nummern wie 'Fearless', 'The Silence Says It All' oder das bereits genannte 'Rising Up', genau wie Melodieoasen wie 'The Tell', 'The Light In Your Eyes' oder das famose, abschließende 'Unmasking The Mystery' und einschmeichelnde Balladen wie 'Everlasting Love', all das veredelt von den hervorragenden Stimmen der beiden Hauptprotagonisten.



Das Besondere an PRIDE OF LIONS ist in meinen Ohren, dass die Songs nicht nur oberflächlich eingängig sind, sondern auch über ausreichend Tiefe besitzen, so dass keine Abnutzungserscheinungen auftreten, sondern sich im Gegenteil - siehe oben - diese Nachhaltigkeit einstellt.



Und da unsere Notengebung ja im Grunde weniger eine Qualitätsmessung ist, sondern mehr eine Prognose auf zukünftiges Hörverhalten abgibt, sind hier 9.0 Punkte wohl gerechtfertigt. Denn schon jetzt versüßt "Fearless" kalte, sonnige Tage. Was soll das erst werden, wenn es Frühling gibt?