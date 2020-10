Eine AOR-Delikatesse.

Seit dem 2012er-Werk "Immortal" haben sich Jim Peterik und Toby Hitchcock unter dem Banner PRIDE OF LIONS zu einer meiner favorisierten AOR-Bands entwickelt. Tatsächlich würde ich jenes "Immortal" immer in eine Top10 aller AOR-Alben packen, was in einem Genre, dass seine goldenes Zeitalter zwischen dem BOSTON-Debüt 1976 und SURVIVORs "Vital Signs" 1984 hatte, ganz sicher ein Ritterschlag ist. Zumal auch die Qualität der restlichen Diskographie kaum hinter der von "Immortal" zurücksteht. Entsprechend gespannt bin ich, ob das siebte Studioalbum "Lion Heart" diesen Maßstab halten kann.

Die Antwort lässt sich in zwei Buchstaben zusammenfassen: J A. Vom ersten Spin an nimmt mich dieses überragende Melodieverständnis von Jim Peterik und Toby Hitchcock gefangen. Egal, ob der Opener und Titelsong 'Lion Heart', der sicher als Dank an das medizinische Personal in CoVid19-Zeiten interpretiert werden soll, das folgende, schmissige 'We Pay For Free' über das fluffige 'Heart Of The Warrior'. Die Nummern gehen ins Ohr wie das heiße Messer durch Butter. Und hier habe ich einfach nur die ersten drei Songs genannt.

Meine Favoriten kommen tatsächlich erst im weiteren Verlauf. Da ist der etwas hinterhältige Ohrwurm 'Carry Me Back', das flotte, auch textlich durchaus raffinierte 'Good Thing Gone', das episch angehauchte 'Flagship' oder die Ode an die goldenen Jahre Hollywoods 'Rock & Roll Boomtown'. Das ist alles absolute Extraklasse.

Die größte Stärke von "Lion Heart" ist aber wieder einmal, dass sich das Album trotz aller Eingängigkeit überhaupt nicht abnutzt und ich auch nach 20+ Spins immer noch Lust habe, diese knappe Stunde voller AOR-Hits hören zu wollen. Ganz klar, wer AOR liebt, liebt PRIDE OF LIONS. Dank "Lion Heart" ist schon wieder Frühling.