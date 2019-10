Tears Of Rage

Melodischer Heavy Metal, ausgeklügelte Gitarrenriffs und ein Sänger, der zu überzeugen weiß.

Die Melodic-Heavy-Metaller PRIME CREATION haben nach ihrem Debütalbum von 2016 "Prime Creation" mit "Tears Of Rage" schon ihre zweite Platte veröffentlicht. Neun Songs, bei denen es ordentlich zur Sache geht, obwohl – eigentlich nur bei acht: Nummer neun, 'Endless Lanes', ist eine wunderbare Ballade, die mich mal wieder direkt in ihren Bann gezogen hat und bei der Sänger Esa Englund bei mir ordentlich punkten kann. Balladen müssen einfach sein!

Gut, der Rest profitiert natürlich auch von seiner wandelbaren Stimme, die er wirklich gekonnt einsetzt. Nicht vergessen sollte man auch die Saitenfraktion mit ihren anspruchsvollen Riffs und gelegentlichen Soloaktionen, wie beispielsweise in 'Pretend Till The End', sowie das manchmal stakkatohafte, wuchtige Drumming, dass sich durch alle Songs zieht.

Ich habe mir das Debütalbum ebenfalls angehört, weil ich es noch nicht kannte, und bin der Meinung, dass "Tears Of Rage" noch eins draufgesetzt hat. Wem also "Prime Creation" schon gefallen hat, wird von dem Zeitwerk sicher noch begeisterter sein. Alles klingt in gewisser Weise wesentlich harmonischer, trotzdem ist eine gewisse Härte vorhanden. Schön wäre es, wenn die Herren von PRIME CREATION ihr schönes Schweden einmal verlassen würden, um uns auch hier live von ihrer Musik zu überzeugen. Da gibt es doch bestimmt im nächsten Festivalsommer die eine oder andere Möglichkeit...