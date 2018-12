Solides Mittelmaß

Überall mal reinschnuppern, von jedem Kuchen ein Stückchen abgreifen, später aber Geschmackskombinationen zusammenstellen, die im Abgang bitterer sind, als man dies ursprünglich erhofft hatte: Bei PRIMITAI geht die Rechnung namens Vielseitigkeit nur insoweit auf, dass die Band sich nicht darauf beschränken lässt, traditionellen Hardrock zum x-ten Mal neu aufzuwärmen. Musikalisch sind die Annäherungsversuche an zeitgemäßen Power Metal jedoch ebenso wenig spektakulär wie die allgemeine Performance, die gelegentlich etwas lustlos und zumeist viel zu routiniert wirkt. Die Band erweckt recht schnell den Eindruck, bei den gesamten Vorbereitungen zum neuen Release unschlüssig gewesen zu sein, sei es nun bei der Zusammenstellung der Arrangements oder der zeitweie recht biederen Aufbereitung der Hooklines, die anfangs noch nicht ganz so tragisch erscheint, im weiteren Verlauf aber einer der vielen Stolpersteine ist, über die PRIMITAI unnötigerweise stolpert.

Das Material des neuen Albums hat zwar ein paar nette Widerhaken und ist nicht allzu schematisch aufgebaut, doch beim Songwriting fehlt es dennoch an schlagkräftigen Argumenten bzw. Kompositionen, die für PRIMITAI die Kohlen aus dem Feuer holen könnten - und das eben vor allem in Form von packenden Melodien, die am Ende das Salz in der Suppe eines jeden traditionell ausgerichteten Albums sein sollten.

Das neue Album ist nicht grundsätzlich langweilig, aber es gibt definitiv auch nicht die Kicks, die es braucht, um in diesem Business ein Wörtchen mitreden zu dürfen. "The Calling" startet ganz anständig, verliert sich dann aber in einer kompositorischen Beliebigkeit und endet schließlich irgendwo im Mittelmaß - zu wenig für eine Band, die sich durchaus ausgerechnet hat, mit ihrem neuen Album in höheren Ligen mitzuspielen!

Anspieltipp: Overdrive