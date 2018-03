Schlicht eine Klasse für sich.

Eines zu Beginn: "Exile Amongst The Ruins" ist eines der besten PRIMORDIAL-Alben überhaupt, in meinen Ohren das beste seit "To The Nameless Dead" und durchaus auf Augenhöhe mit jenem Meilenstein. Woran liegt das? Nun, auch die letzten beiden Alben aus dem Hause der Iren waren ja alles andere als schlecht, man könnte sogar sagen, sie waren exzellent. Doch was mich im Zweifelsfall doch immer wieder zu ihrem oben genannten Vorgänger greifen ließ, war eine gewisse Gleichförmigkeit mit ebenjenem Meisterwerk. PRIMORDIAL schien sich in diesem Sound eingerichtet zu haben und eher weniger nach neuen Wegen ausschau zu halten.



Mit "Exile Amongst The Ruins" ist diese Phase der Bandentwicklung nun vorbei und die Band sucht offenbar nach neuen Herausforderungen in den verschiedensten Richtungen. Da sind wieder deutlich harschere Passagen, in denen die Black-Metal-Wurzeln der Truppe so deutlich zum Vorschein kommen wie schon lang nicht mehr und da ist dann auch eine Nummer wie 'Our Stolen Years', die ruhiger und nachdenklicher daherkommt, aber in keiner Weise weniger emotional oder weniger brutal ehrlich, als man es von PRIMORDIAL gewohnt ist.



Ja, auch "Exile Amongst The Ruins" ist wieder eine Platte, die Wunden in der Seele aufreißt, die Verzweiflung und die Wut bloßlegt und den Hörer zwingt, mit seinen Dämonen zu ringen, um am Ende gereinigt und für eine Weile mit sich selbst im Frieden aus dem Kampf hervorzugehen, der ein kompletter Durchlauf einer PRIMORDIAL-Platte eigentlich immer ist. Und dieses Mal ist der Ritt durch die Extreme eben wieder etwas - nunja - extremer geraten als zuletzt. Ob in dem für PRIMORDIAL-Verhältnisse erstaunlich direkten 'To Hell Or The Hangman' oder dem mit starken Riffs gespikten Opener 'Nail Their Tongues', PRIMORDIAL beschreitet neue Wege, ohne dabei jemals nicht zu 100% nach PRIMORDIAL zu klingen.



"Exile Amongst The Ruins" ist somit ein neues Kapitel in der faszinierenden Geschichte einer der einzigartigsten Bands, die es im Heavy Metal dieser Tage so gibt, ein mutiges Album, das jedem Fan der Band gefallen wird und mir bereits viele intensive Stunden beschert hat.