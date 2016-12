Monumental

Dass PRIMORDIAL eine äußerst beeindruckende Live-Band ist, sollte mittlerweile jedem Banger bekannt sein. Gerade Sänger Alan Averill geht in seiner Musik voll auf und ist einfach ein absolut charismatischer Frontmann. Und damit komme ich gleich zu Beginn zum einzigen Kritikpunkt an "Gods To The Godless (Live At Bang Your Head!!! 2015)", dem neuen Live-Album der Iren: Es fehlt das Bild.



Ich muss sagen, dass ich den Sinn und Zweck eines Live-Albums nur noch bedingt nachvollziehen kann. Das ist auch hier so, denn trotz aller Leidenschaft, trotz der superben Tracklist und der gut eingefangenen, sehr euphorischen Stimmung im Publikum, werde ich diesen Silberling nur in äußerst seltenen Fällen auflegen. Dafür sind die Versionen den Studiowerken doch zu ähnlich und ist PRIMORDIAL auch zu sehr eine Albumband.



Wen das Fehlen des Bilds nicht stört, muss hier aber unbedingt zugreifen, denn was PRIMORDIAL hier abliefert, ist nur mit einem Wort zu beschreiben: Weltklasse. Egal, ob das eröffnende 'Gods To The Godless', 'No Grave Deep Enough', 'As Rome Burns', das überragende 'The Coffin Ships' oder das abschließende 'Empire Falls'. Es gibt durch die Bank Gänsehaut und man kann nur hoffen, dass es bis zum nächsten Album und zur nächsten Tour nicht allzu lange dauert.



Da die CD zudem den kompletten 80-minütigen Gig enthält, ist hier sicher auch "value for money" geboten. Fans greifen hier also blind zu. Zu sehen gibt es ja eh nix.