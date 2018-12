Schlaflos in Sachsen

Bands wie SPEEDWOLF, MIDNIGHT, I und stellenweise auch SATYRICON haben es vorgemacht, KVELERTAK fabriziert es auf eine ganz bandeigene Art und Weise und auch PRISMA aus Sachsen haut uns eine ordentliche Prise davon um die Ohren. Die Rede ist vom schwungvollen Black'n'Roll, der auf "Sleep", dem Erstlingsschlag der drei Musiker, eine durchaus gute Figur macht.



Und das ist eben der große Vorteil eines Debüts – man geht gänzlich unvoreingenommen an die ganze Sache heran. So entpuppt sich "Sleep" als stimmungsvolle und authentische Symbiose aus keifendem, kaltem Schwarzmetall und Rhythmen und Vibes, die lautstark nach Rock'n'Roll rufen und die Füße wippen, die Finger schnipsen, die Köpfe nicken lassen.



Die PRISMA-Jungs verstehen ihr Handwerk, haben gleich mit 'Dance Of Skeletons' einen sehr tollen Einstieg, bei dem sie direkt aus den Vollen schöpfen. Sie spielen sich bei 'The Rabbit Caravan' und 'Leviathan Hunger' komplett in Rage und schaffen es durch den 'An Answer Of No Answers'-Abschluss, bei dem – zugegeben – der Rock'n'Roll ein wenig nach hinten gedrückt wird, einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen.



"Sleep" ist also nicht nur ein tolles Genre-Debüt geworden, sondern ist aufgrund der Spielzeit auch ein positiv kurzweiliges Vergnügen samt hochfaszinierendem Artwork, das man ohne Weiteres auch mehrmals hintereinander rumwüten lassen kann. Man darf also gespannt sein, was künftig von den Sachsen musikalisch noch so kommen mag.