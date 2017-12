Das können die Portugiesen besser!

Von Zeit zu Zeit kreieren diese Portugiesen neue Varianten der vertonten Apokalypse, lassen sich bei der Konstruktion ihrer ausdauernd finsteren Tracks aber nur selten in die Karten schauen. Das Material von PROCESS OF GUILT mag zwar einigen vorgegebenen Mechanismen folgen, doch die sphärische Intensivierung der Kompositionen ist immer wieder ein radikaler Prozess, der auch auf dem neuen Output der Südeuropäer mit sehr viel Nachdruck verfolgt wird.



Und dennoch ist "Black Earth" diesmal nicht der erhoffte Selbstläufer, der sich blind auf das stützt, was die Band sich in den vergangenen Jahren erarbeitet hat. Die zähen Riffs sind zwar nach wie vor eine unschlagbare Waffe, die durch den gelegentlichen Industrial-Einschub noch durchschlagskräftigere Munition erhält, aber im Großen und Ganzen benötigt die neue Platte recht lange, bis sich eine gewisse Kultur der Beklemmung einstellt, und genau das ist doch relativ ungewöhnlich für PROCESS OF GUILT.



Zuddem sind die Gitarrensounds phasenweise relativ dünn; das Riffing strahlt keine echte Dominanz aus und setzt erst in den letzten beiden Songs die zwingend ersehnten Glanzpunkte. 'Feral Ground' und '(No) Shelter' partizipieren nicht in der immens finsteren Post-Metal-Show von "Black Earth" und sind selbst als vermeintliche Intros nicht mit jenem frostigen Antlitz gesegnet, das später 'Hoax' und der Titelsong in sich tragen. Und Letztgenannter ist in seinen elf Minuten auch nicht immer völlig mitreißend.



Schlussendlich macht sich hier ein Phänomen breit, das womöglich auch einer szeneinternen Übersättigung geschuldet ist. Es wird immer schwerer, sich selbst zu übertreffen und den Posten im hart umkämpften Business mit kreativen Ideen zu verteidigen. PROCESS OF GUILT hat hierbei zwar nicht völlig versagt, aber die Band hat definitiv schon bessere Platten veröffentlicht als "Black Earth" - und auch bedrohlichere!



Anspieeltipp: Hoax