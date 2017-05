Ein halbes Jahrhundert.

Vor 50 Jahren, als es die BEATLES gab, die ROLLING STONES mit Brian Jones spielten und noch niemand Namen wie DEEP PURPLE, LED ZEPPELIN oder BLACK SABBATH kannte, brachte diese Band ihr Debütalbum heraus. Die Gruppe, wir reden von PROCOL HARUM, hatte einige große Hits, vor allem 'A Whiter Shade Of Pale', über das man aber nicht 'Homburg', 'A Salty Dog', 'Conquistador' oder 'Pandora's Box' vergessen sollte. Die Band blieb bis in die späten 70er mit regelmäßigen Plattenveröffentlichungen aktiv. Seitdem vergeht zwischen zwei Studioalben stets mehr als ein Jahrzehnt.

Doch im Jubiläumsjahr hat die Truppe um Sänger und Pianist Gary Brooker wieder "Neues" veröffentlicht, nämlich ihr aktuelles Album "Novum". Die Scheibe enthält entspannten Rock mit den typischen Spuren von Prog und Soul. Erstmalig wurden die Texte nicht von Keith Reid geschrieben, sondern überwiegend von Pete Brown (CREAM, JACK BRUCE). Die Musik beruht auf den Gesangsmelodien und dem Zusammenspiel von Gitarre, Klavier und Orgel - und natürlich auf Gary Brookers wenn auch etwas gealterten, so dennoch unverkennbaren Stimme. Zumal der Frontmann die fast ausgestorbene Kunst beherrscht, die Ausdruckskraft eines Liedes zu erhöhen, indem er den Refrain über seine Wiederholungen mit leichten Abwandlungen interpretiert.

'I Told On You', das allmählich Spannung aufbaut, ohne seine souveräne Lässigkeit zu verlieren, eröffnet den Silberling, der neben etwas melancholisch-müden Stücken ('Last Chance Motel') auch rockt ('Businessman'), mit Streicherklängen Nachdenklichkeit ('Sunday Morning') oder Pathos ('The Only One') vermittelt und eine Portion Selbstironie ('Neighbour') bereithält. Ein erster Höhepunkt ist 'Image Of The Beast' mit unterschwelliger Dramatik, ein weiterer 'Can't Say That', dessen sieben Minuten Spieldauer hervorragend in Struktur und Spiel genutzt werden.

"Novum" ist ein vielseitiges, hörenswertes Album einer erfahrenen, älteren Band, die keineswegs angestaubt wirkt und ebenso wenig versucht, krampfhaft auf jung zu machen. Respekt!