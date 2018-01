Re-Release samt Demo-Bonus

Wer in den vergangenen Jahren noch nicht auf PROFETUS gestoßen ist, dem sei getrost verziehen, da die finnischen Funeral-Doom-Akteure noch nicht allzu häufig an die Oberfläche geschwemmt wurden und der Support seitens der Labels bis dato doch relativ schmal war. Eine Scheibe wie "Coronation Of The Black Sun" gehört aber dennoch in jede gut sortierte Slow-Motion-Sammlung, da sie in gut 50 Minuten die Essenz des klassischen Dooms auf den Punkt bringt und dabei eine solch bedächtige, finstere Atmosphäre kreiert, dass man gerne wieder staunen darf, wie viel Kraft tatsächlich in der Zeitlupe steckt. Der einzige Haken an der Sache: Die bereits 2009 veröffentlichte Scheibe, die seinerzeit von Rusty Crowbar Records herausgegeben wurde, ist schon länger nicht mehr erhältlich und somit auch ein begehrtes Sammlerstück. In Japan hat man das Potenzial der Scheibe aber nicht vergessen und in Zusammenarbeit mit der Band einen Re-Release befeuert, der zudem noch mit dem noch viel rareren "Saturnine"-Demo aufgestockt wird. Außerdem gibt es noch eine Live-Fassung von 'Blood Of Saturn' als Bonus - starke Sache.

Allerdings ist auch diesmal Eile geboten, denn die Neuauflage von Weird Truth Productions ist auch diesmal auf 1000 Einheiten begrenzt. Wer sich also eines dieser Doppelalben sichern möchte, sollte sich sputen - ganz im Gegensatz zu den Herren von PROFETUS, die in absoluter Gelassenheit die Lava fließen lassen und zu den wohl langsamsten Zeitgenossen in der Geschichte des Dooms gehören. Bei individuellen Songspielzeiten von knapp 20 Minuten aber auch kein Wunder...

Anspieltipp: Blood Of Saturn