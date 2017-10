Klangkunst im extremen Sinne

Als durch und durch polarisierende Band präsentierte sich diese französische Combo bereits auf ihrem umstrittenen, musikalisch aber unglaublich reizvollen Debütalbum "U.M.A.". Frontmann Davide Colladon hatte seit dem Release im Jahre 2013 zwar eine Menge zu tun, um den Fortbestand seiner Truppe zu gewährleisten und Mitstreiter zu finden, die den abgedrehten Stoff auch künftig erklingen lassen könnten, doch seit dem vergangenen Jahr ist PROGENIE TERRESTRE PURA wieder eine vollständige Band, die sich fest vorgenommen hat, den zwiespältigen Avantgarde-Kram weiterzuführen, den man auf dem Erstling mit aller Konsequenz an die Grenzen gebracht hat.

Insofern ist es nicht sonderlich überraschend, dass auch "oltreLuna" ein extrem experimentelles Album geworden ist, dass phasenweise an die Meilensteine aus dem Hause DODHEIMSGARD erinnert, da die elektronischen Fragmente hier ähnlich widerspenstig und doch so effizient erscheinen und die Franzosen eine vergleichbare musikalische Unabhängigkeit demonstrieren wie die Norweger zu ihren besten Zeiten. Doch all dies wäre am Ende der Rede nicht wert, würde das Songwriting sich einzig und alleine auf Effekte berufen, die im Laufe der 55-minütigen nicht auch durch anspruchsvolles Songwriting, wahnwitzige Instrumentaldarbietungen und rasant inszenierte Stilbrüche bereichert würden. Denn derlei hat "oltreLuna" fast schon im Sekundentakt im Köcher; die Band verändert die Stimmungen in einem schier irrwitzigen Tempo, strahlt dabei aber eine solche Gelassenheit aus, dass es fast schon beängstigend wirkt, wie souverän PROGENIE TERRESTRE PURA zwischen den einzelnen Kapiteln (auch innerhalb der Songs) mit denen gegebenen Möglichkeiten arbeitet.

Das Material ist gelegentlich finster, manchmal gar brachial, hin und wieder auch mit lärmigen Versatzstücken durchzogen, aber es gibt keinen einzigen Augenblick, in dem die Franzosen in Hektik verfielen oder sich gar selbst von der eigenen Ideenvielfalt überrumpeln ließen. Wo andere Bands mit einer klaren Überlastung kämpfen, weil sie die angestrebte Vielschichtigkeit nicht mehr bewältigen und unter einen Hut bekommen können, sind diese drei Musiker die Ruhe selbst und doch Garanten für facettenreiches, so unglaublich detailverliebtes Material. Und auch wenn der polarisierende Effekt nicht abklingen mag, so ist er es vielleicht auch, der die ganze Klasse dieses Albums beschreibt.

PROGENIE TERRESTRE PURA wird niemals den Geschmack der Masse treffen und auch nicht zwingend das Black-Metal-Publikum sofort ansprechen. Doch zweifelsohne hat das Trio einen Meilenstein der experimentellen extremen Musik eingespielt, der in fünf herausragenden Episoden all das erzählt, was Innovation in diesem Genre ausmacht. Sensationell!

Anspieltipps: [.Proxima:B.], [.oltreLuna.]