Auf den Spuren von LACUNA COIL

Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die etwas unsicheren ersten Gehversuche von LACUNA COIL. Als Cristina Scabbia und ihr Team seinerzeit in die Szene einstiegen, wurde ihr Material sofort der Gothic-Szene zugeordnet, obwohl die melancholischen Alternative-Sounds schon damals meilenweit von dem entfernt waren, was man in dieser Sparte erwartete.

Ähnlich, aber eben nicht mit gleicher Bewertung, ergeht es nun den Griechen von PROJECT RENEGADE. Auch hier spielen finstere Klänge eine Rolle, auch hier gibt es durchaus minimale Reminiszenzen an den Düsterheimer-Sektor, aber unterm Strich ist die Band musikalisch eher auf dem Modern-Metal-Markt unterwegs - so wie LACUNA COIL heute. Und das, machen wir die Verwirrung einfach mal perfekt, mit ähnlichen Ideen wie die Italiener damals.

Auf ihrer ersten EP haben die Musiker aus Athen drei relativ interessante Tracks geparkt, die zwar noch nicht mit den ganz großen Hooklines aufwarten und sich stattdessen mit dezent verproggten Rhythmen selbst herausfordern. Die Kompositionen sind melodisch, manchmal nachdenklich und gelegentlich auch sehr melancholisch, und sie haben schlussendlich auch etwas Forderndes an sich, das mit wachsender Spieldauer immer mehr begeistert und auch an diese EP bindet. "Cerebra" mag zwar kein Hort sensationell origineller Kompositionen sein, aber doch eine Scheibe, die nicht nur LACUNA COIL-Anhängern Spaß machen dürfte, weil sie innerhalb der bekannten Norm gegen die Normen arbeitet. Klingt verrückt, vielleicht auch verwirrend, ist am Ende aber klar - genauso wie die drei Nummern dieses netten Silberlings.

Anspieltipp: Natural Born Killer