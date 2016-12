Among The Dead

Among The Dead

Unterstützenswerter Nachwuchs!

Aus der hübschen niedersächsischen Kleinstadt Rotenburg (Wümme) betritt eine frische, engagierte und hungrige Band das Podium. PROJECT THUNDERBOLT kämpft sich schon seit inzwischen sechs Jahren (in Anbetracht des Alters der Jungs durchaus erstaunlich) unter diesem Namen über sämtliche Bühnen im Umkreis und konnte im vergangenen Jahr über die Crowdfunding-Seite Kickstarter genügend Geld für das lange erwartete Debütalbum (zwei EPs gab es vorher schon) zusammentragen.

"Among The Dead" darf man nun durchaus als gelungenes Erstwerk titulieren. Das eigenproduzierte Album lässt soundtechnisch natürlich noch ein wenig Luft nach oben, doch rein inhaltlich gibt es nur Kleinigkeiten auszusetzen. Der größte Kritikpunkt gilt wohl dem Gesang von Bandkopf Felix. Während das teilweise eingesetzte Core-Gebrüll von Gitarrist Arne punktgenau eingebaut wurde und einen schönen Kontrastpunkt setzt, kann das raue Organ des Leadsängers nicht vollends überzeugen. Manchen erinnert der Gesangsstil zu sehr an vergessenswerten Deutschrock, ich finde ihn teilweise zu dünn und kraftlos, nicht mutig genug. Das ist aber durchaus Meckern auf für eine so junge Band echt hohem Niveau.

Positiv zu erwähnen ist auf jeden Fall die instrumentale Klasse von PROJECT THUNDERBOLT, die durch viele feine Soli und knallharte Riffs unter Beweis getellt wird. Noch dazu weiß auch das variable Songwriting, die Songs, die sich zwischen modernem Thrash und klassischem Metal einordnen lassen, immer wieder aufzubrechen. Die Jungs achten anscheinend darauf, in jedem Stück einen besonderen erinnerbaren Moment unterzubringen. Das kann eines der erwähnten Soli sein, der Einsatz einer Akustik-Gitarre oder ein in der Form unerwarteter Songaufbau, 'Atlantis' stellt beispielsweise eine epische Halbballade mit doomigen Elementen dar, die jedes Mal aufs neue überrascht.

Die Songs wachsen (selbst 'The March', anfangs als Nulpe abgestempelt, singe ich inzwischen mit), vieles geht tagelang nicht mehr aus dem Ohr und als erstes Langspiel-Lebenszeichen einer Band mit dem Drang nach oben weiß "Among The Dead" definitiv zu überzeugen. Klar, irgendwas kann immer noch verbessert werden, aber das Potenzial dazu ist zweifelsfrei vorhanden. PROJECT THUNDERBOLT hat schon mit dem Debüt sehr viel richtig gemacht und ich freue mich darauf, den weiteren Werdegang zu verfolgen.

Anspieltipps: Among The Dead, Uninvolved, Atlantis