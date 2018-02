The First Encounter

Schaurig schlecht

"The First Encounter" ist der erste vollwertige Release vom PROJECT: MIDNIGHT, und wenn man diesen Output als Maßstab nimmt, dürften der Platte auch nicht mehr viele weitere folgen - denn die zehn Songs, die das Quartett hier zusammengetragen hat, sind (vorsichtig gesagt) ziemlich grausig.

Die Band öffnet gleich so viele Baustellen, dass man gar nicht weiß, wo man mit der kritischen Betrachtung zuerst ansetzen soll. Da wäre zum Beispiel die schauderhafte Vokal-Performance, die saft- und kraftlos zwischen Gothic-Timbre und Hardrock-Shouting pendelt und ihre Limitierungen schon nach wenigen Augenblicken offenlegt. Als nächstes muss man sich mit den Baukasten-Melodiebögen auseinandersetzen, die PROJECT: MIDNIGHT als musikalische Weisheit verkaufen will. Adddiert man schließlich noch die unfreiwillig komischen Reimschemata und die einfältigen Texte, ergibt sich schnell ein Bild, das von Klischees und Unvermögen gezeichnet ist, egal wie sehr man sich auch anstrengt, doch noch etwas Gutes an diesem Album zu finden.

Doch auch die weitere Suche wird nicht erfolgreich abgeschlossen: Die müde Dynamik nervt schnell, in Sachen Atmosphäre versaut die Darbietung auch alle Optionen, und der allgemein sehr dünne Sound trägt auch nicht zur allgemeinen Erheiterung bei. Schlussendlich muss man der Band nicht nur das Talent absprechen, sondern auch die Plattenfirma hinterfragen, warum sie das geringe Potenzial nicht schon frühzeitig entlarvt hat. In dieser Form ist PROJECT: MIDNIGHT absolut nicht konkurrenzfähig und auf eine Weise unterhaltsam, die sich nicht mit den Ansprüchemn der Musiker decken dürfte. Ein ironisches Schmunzeln sollte jedenfalls nicht die erhoffte Reakion auf das Material von "The First Encounter" gewesen sein.