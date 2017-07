Pure Brutalität!

Es ist schwer beachtlich, mit welcher Brutalität diese Griechen ihr Comeback angehen. Vor zehn Jahren war PROMETHEUS gleich mit zwei Demos am Start, wollte mit aller Macht den Plattendeal erzwingen, konnte sich aber nicht damit arrangieren, dass sich der schnelle Erfolg nicht einstellen würde. Die Folge: Das Trio zog sich zurück, arbeitete nicht mehr an neuem Material und vertendelte eine Menge Zeit, bis man sich schließlich doch wieder fokussieren und einen weiteren Studiobesuch wagen konnte. Mit dem ersehnten Vertrag in der Tasche lässt es sich scheinbar auch viel besser austeilen, denn "Consumed By Flames" ist eine wahrhaftige Demonstration spieltechnischer Klasse bei anhaltender, finster gefärbter Brachialität. Die Songs der neuen Platte erinnern ganz klar an den jüngeren Output aus dem Hause BEHEMOTH - und erstaunlicherweise können die Hellenen diesem mächtigen Vergleich auch standhalten.

Bereits nach wenigen Sekunden ist man regelrecht geplättet und furchtbar baff: Alleine was hinter der Schießbude bei PROMETHEUS geschieht, ist kaum mehr von dieser Welt und einfach ein Hochgenuss für jeden Liebhaber technisch anspruchsvoller Kost. Doch das stete Geballer in seiner unmenschlichen Ausprägung spiegelt sich auch an anderer Stelle wieder; rifftechnisch ist die Band ebenfalls souverän, die Grooves sitzen, und wenn an der Grenze zwischen Todesblei und Black Metal nach neuen Extremen gesucht wird, ist "Consumed By Flames" immerzu am Zahn der Zeit. Gelegentlich muss man sogar an die letzten drei Scheiben von EMPEROR denken, wenn diese ultimative Bösartigkeit auch noch mit proghressiven Nuancen unterlegt wird und ein Track wie 'Vulture All Black' in Windeseile ein langfristig nachhallendes Eigenleben entwickelt. Und wenn PROMETHUS kurz darauf wieder den Prügel auspackt und in 'Prometheus Rising' mit massiver Gewalt alles niedermäht, sind Nergal und Konsorten wieder die besten Freunde und auch qualitativ Brüder im Geiste.

Mit "Consumed By Flames" kehrt PROMETHEUS triumphal zurück und feiert einen vollkommen brutalen Siegeszug, der nicht nur extrem anspruchsvolle Instrumentierungen bringt, sondern auch bezüglich des Songwritings eine Intensität erreicht, die man kaum einem Full-Length-Debütanten zuschreiben würde. BEHEMOTH-Liebhaber müssen hier zugreifen!

Anspieltipps: Hand Of War, Vulture All Black, Prometheus Rising