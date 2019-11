Appetizer nach Maß.

Endlich wieder neues PRONG-Material. Auch wenn "Zero Days" erst zweieinhalb Jahre auf dem Buckel hat, ist das für PRONG-Verhältnisse schon recht lange. Ein wenig zu lang, wie Tommy Victor wohl meint, sodass mit der EP "Age Of Defiance" die Wartezeit zum nächsten Longplayer verkürzt und versüßt werden soll.

Und das gelingt dem neusten Appetithappen äußerst eindrucksvoll: Das beginnende Titelstück ist auch nach Tagen und Wochen nicht kleinzukriegen: Samt tollem Refrain und einer modernen Ausrichtung wird 'Age Of Defiance' ein Live-Garant bei künftigen Konzerten. 'Edge Of Sanity' hingegen ist ein bockstarker Bastard aus Hardcore-/Thrash- und Crossover-Elementen, die mit sehr viel Groove zu einer typischen PRONG-Nummer vermengt wurden.

Neben den beiden neuen Tracks aus der Feder Victors wird "Age Of Defiance" mit drei Live-Versionen aufgemotzt, die im April 2015 im Berliner Club Huxleys Neue Welt auf Tonband festgehalten worden sind. Und was soll ich sagen, 'Rude Awakening', 'Another Worldly Device' sowie das superbe 'Cut Rate' kommen enorm druck- und kraftvoll daher. Einmal mehr wird klar, welche Macht PRONG auf den Brettern dieser Welt darstellt und wie gut sich die Songs der vierten und fünften Langrille, also Vertreter der PRONG-Hochphase Mitte der 1990er, live machen.

Wenn ihr also die Chance habt, Victor und Co. nach der Veröffentlichung der kommenden Studioscheibe noch einmal live zu sehen, lasst sie euch nicht entgehen. Vorerst müsst ihr mit dem feinen Fünf-Track-Groove-Monster "Age Of Defiance" Vorlieb nehmen, was jedoch auch nicht der schlechteste Zeitvertreib sein dürfte.