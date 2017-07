Soundtrack To Your Apocalypse!

Kurz und schmerzlos: "Zero Days" ballert wie die Sau! Das neue PRONG-Album schlägt dem Hörer geradewegs in die Fresse, ist ein superb brutales, aggressives und voller Wut geschriebenes Arsenal an Songs, die zur aktuellen politischen, gesellschaftlichen Lage – egal ob hierzulande oder außerhalb – leider passen wie die Faust aufs Auge.

Was Tommy Victor und Co. hier auf ihrem neusten Streich fabrizieren, ist schwer mit den unmittelbaren Vorgängern zu vergleichen. Generell sind PRONG-Alben eher wie eine Wundertüte zu betrachten: Man weiß nie, was man bekommt. Gut, Forrest Gump würde hier den Pralinenschachtel-Vergleich anstellen, doch wie schon gesagt muss man "Zero Days" einfach für sich genommen betrachten.

Und dennoch gehen nicht alle Stücke so wunderbar ins Ohr wie 'Blood From Stone', 'The Whispers' und 'Divide And Conquer' und zünden da ein amtliches Feuerwerk. Doch auch 'Interbeing', 'Wasting Of The Dawn' und 'Self Rightous Indignation' wissen mit der Zeit zumindest zum Teil zu gefallen. Die Symbiose aus Melodie und purer Aggression ist wahrlich herausragend und gemeinsam mit Tommys typischen Vocals eine explosive Mischung, die zum Großteil auch zündet.

Eigenwillig ja, abwechslungsreich ja, aggressiv – um Gottes Willen – ja! "Zero Days" hat zwar Platz für musikalische Kompromisse, macht aber keine. Mal fies und gemein, mal mit voller Wucht treffen die Songs dem aktuellen Zeitgeist genau in die Magengegend. Auch wenn ich den einen oder anderen Hit am Ende doch vermisse, ist es das Gesamtkunstwerk "Zero Days", das PRONG wieder thronen lässt.