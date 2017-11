Easy Listening von A bis Z

Man kann es nicht immer allen recht machen, aber man kann es zumindest versuchen: Ob es genau dieser Vorsatz war, den sich die Jungs von THE PROSECUTION bei der Erstellung ihres neuen Albums auf die Fahne geschrieben haben? Man weiß es nicht...



Fakt ist allerdings, dass Platten wie "The Unfollowing" im weitesten Sinne Konsensware sind, und das nicht einmal im negativen Sinne. Die niederbayrische Truppe hat die Ska-Elemente weiter reduziert und kreiert vorwiegend einprägsamen Mainstream-Rock mit ordentlichen Singalongs und respektablem Wiedererkennungswert. Easy Listening ist die Kategorie der zwölf neuen Stücke, und auch wenn man manchmal dazu neigt, leicht genervt abzuwinken, weil THE PROSECUTION so schematisch vorgeht, kann man am Ende nicht abstreiten, dass die vierte Scheibe der Bajuwaren doch ganz nette Unterhaltung stellt.



Lediglich die zwischenzeitliche Sozialkritik kann sich die Band echt sparen. Wenn man jederzeit fröhliche Töne anschlägt und mit oh-oh-Refrains die Feel-Good-Attitüde beetont, sollte man sich nicht plakativ politisch geben. Das passt schlicht und einfach nicht. Ansonsten kann man natürlich auch eine ganze Ecke kritischer damit umgehen, dass THE PROSECUTION Melodien für die Masse produziert und mit polierten Sounds fast schon das Segment der Teenie-Bands streift. Die meist guten Songs von "The Unfollowing" führen in dieser Sache aber zu angenehmer Zurückhaltung. Schließlich ist Easy Lisstening in manchen Augenblicken nicht das Verkehrteste...



Anspieltipps: 40 Hours, We Are One