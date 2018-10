Vinyl-Auflage einer lohnenswerten Archiv-Collection

Bwereits 2015 wurde diese Compilation via Sekt Of Gnozis erstmals auf den Markt gebracht. Drei Jahre später haben sich die Herrschaften von Nuclear War Now! der Sache ein weiteres Mal angenommen und auch eine limitierte Doppel-LP-Variante von "Sepulchral Chants" veröffentlicht. Doch worum geht es hier eigentlich?

Nun, im Grunde genommen erhalten Fans raueren Black Metals hier ein dickes Archivpaket einer bis dato noch nicht allzu häufig in Erscheinung getretenen Band aus Russland. PSEUSODOGOD wurde bereits 2004 gegründet, hat seither allerdings nur eine vollwertige Scheibe eingeprügelt. Die restlichen Releases konstituieren sich aus Demos, Singles und EPs, die allesamt nicht mehr auf regulärem Wege zu beschaffen sind - und daher nun diese Compilation, die wirklich alles zusammenfasst, was abseits von "Deathwomb Catachesis" (2010) geschehen ist.

Leider häufen sich auf "Sepulchral Chants" die Dopplungen, schließlich werden hier mehrere Aufnahmen verschiedener Songs verarbeitet, und das in teils gravierend unterschiedlicher Soundqualität. Sind die ersten beiden Nummern klangtechnisch fast noch ungenießbar, öffnet sich im weiteren Verlauf zumindest die musikalische Klasse dieser Band, die mit 'Branded By Hornz' und 'Illusion Of Salvation' schon frühzeitig ein paar richtig starke Underground-Prügler eingespielt hat, auf die sich PSEUDOGOD auch heute noch berufen kann. Und auch Nummern wie 'Azazel' und 'Bleeding With Pus Of Black Plague' sind bei entsprechenden Rahmenbedigungen richtig starke, meist sehr wüste Black-Metal-Kompositionen, die den internationalen Standards locker trotzen - und es sind auch genau diese Stücke, die eine Investition alleine rechtfertigen könnten. Mit den Interpretationen von 'Blood War III' (ANTAEUS) und 'The Gate Of Nanna' (BEHERIT) beweist sich PSSEUDOGOD auch auf fremden Terrain ohne Fehl und Tadel.

Insofern ist "Sepulchral Chants" trotz der erwähnten Unterschiede in der klanglichen Ausgestaltung (die nunmal auch dem damaligen Status der Band Rechnung trägt) ein echtes Pfund - quantitativ, aber auch qualitativ!

Anspieltipps: Azazel, Branded By Hornz, Illusion of Salvation