Diese Band ist besser als ihre Kritiken

Auf PSYCHEDELIC WITCHCRAFT bzw. dem zweiten Album dieser italienischen Heavy-Rock-Truppe ist schon mächtig herumgehackt worden. Die Sangeskraft von Virginia Monti wurde hier ebenso angeprangert wie die etwas laueren SABBATH-versus-ZEPPELIN-Gitarren, die meiner gepflegten Meinung nach jedoch gerade erst das Salz in der Suppe eines wirklich anständigen Releases sind.

"Sound Of The Wind" mag sich zwar über weite Strecken sehr stark an den ganz großen Namen des 70s-Hardrock orientieren, und bisweilen ist die Iommi-Note im Saitensound so stark, dass man den Italienern die Eigenständigkeit absprechen muss. Aber im Großen und Ganzen ist die Female-Fronted-Doom-Kapelle nicht viel schlechter unterwegs als die KollegInnen von AVATARIUM, denen man einen wärmeren, manchmal auch authentischeren Retro-Klang im Übrigen noch voraus hat.



Davon abgesehen zaubert PSYCHEDELIC WITCHCRAFT ein relativ typisches Pssychedelic-Werk aus dem Ärmel, wenngleich die Nebelschwaden nicht ganz so dicht um den Output der Italiener kreisen. Die Songs wirken entschlossen, sie kommen kompakt auf den Punkt und geben sich nur selten verspielt, was den Einstieg in die Welt dieser Combo merklich erleichtert. Und die Sängerin, über die so viele Kritiker stolpern? Sagt mir bitte mal jemand, was an dieser Frau auszusetzen ist. In meinen Augen macht Monti einen ebenso guten Job wie ihre Mitstreiter und behauptet sich als ein entscheidendes Puzzleteil einer summa summarum sehr, sehr angenehmen Gesamtkonstruktion. Geschmäcker sind verschieden und sollen es auch sein. Dass aber ausgerechnet PSYCHEDELIC WITCHCRAFT im Zuge des Retro-Booms disqualifiziert wird, ist völlig absurd. "Sound Of The Wind" dient hier als ganz klares, positives Statement!



Anspieltipps: Lords Of The War, Rising On The Edge, Let Me Be Myself