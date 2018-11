Melodic Metal der besonderen Kategorie

PSYCHEWORK ist ein typisch finnischer Melodic-Metal-Export, wie man ihn in der beliebten STRATOVARIUS-Tradition in den vergangenen zwei Dekaden mal häufiger, mal seltener aufgetischt bekommen hat. Mit ihrer zweiten Platte hat die Band sich dabei aber angenehm aus dem Keyboard-Sumpf befreit, ohne dabei an Klangvolumen sparen zu müssen. "Karelian Hills" ist üppig und episch inszeniert und bietet opulenten Melo-Stoff mit starken Hooklines und Arrrangements, die nicht selten auch an die etwas symphonischer gestalteten Stücke aus dem frühen EDGUY- bzw. dem jüngeren AVANTASIA-Katalog erinnern - und das ist womöglich der Punkt, an dem auch etwas Kritik angebracht ist.

Dass PSYCHEWORK auf dem zweiten Silberling wesentlich eigenständiger klingt als beim vorangegangenen Release, darf keiner erwwarten. Die Band orientiert sich scharf an den Midtempo-Stücken von SONATA ARCTICA, wenngleich der Tastenwahnsinn hier nicht zutatge tritt. Aber dennoch: Es gibt zahlreiche Parallelen, die irgendwann auch im Kosmos von Tobias Sammet und dessen Projekten landen und schlussendlich auch nicht wegzudiskutieren sind. Schlimm? Nein, eigentlich nicht, denn die Songs als solche sind wirklich stark und keine biederen Eintagsfliegen, die lediglich das Einmaleins des klassischen Melodic Metals wiederkäuen. Da gibt es sehr angenehme Widerhaken, ausgezeichnete Melodien, allgemein recht abwechslungsreiches Songwriting und eine saubere Produktion, die nicht selten an die recht voluminös ausgearbeiteten Alben aus dem Hause KAMELOT erinnern.

Es ist letztlich ein klares Best-of des einprägssamen Power Metals, das PSYCHEWORK hier aufbietet, und auch wenn die Band sich Eigenständigkeit nicht zum wichtigsten Attribut gemacht hat, so kann sie doch auf einen richtig guten Silberling zurückblicken, den Liebhaber aller oben angeführten Bands ruhigen Gewissens blind anschaffen können - und das ist in diesem Segment längst nicht immer selbstverständlich!

Anspieltipps: Sky Keeps Raining, Karelian Hills